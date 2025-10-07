Sistema Nacional de Protección Ciudadana: cómo es el proyecto del Gobierno que crearía el 911 chileno

El proyecto que busca transformarse en el equivalente al 911 de Estados Unidos pretende generar un cambio en la gestión de las emergencias en el país.

El Gobierno ingresó este martes al Congreso Nacional el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Protección Ciudadana (Sinaproc), a través del cual se genera un cambio en la gestión de las emergencias en el país y que busca transformarse en el equivalente al 911 de Estados Unidos.

De acuerdo con lo establecido en la iniciativa presentada por el Ejecutivo, el nuevo sistema establecerá por primera vez en el país un modelo integrado que inicialmente coordinará la respuesta de Carabineros de Chile, el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) y las municipalidades.

Progresivamente, el Sinaproc sumará a otras instituciones público–privadas, como Bomberos de Chile, previa consulta a la Junta Nacional de Bomberos y a los Cuerpos de Bomberos de Chile, según corresponda.

Según lo previsto, el Sistema Nacional de Protección Ciudadana permitirá una respuesta coordinada ante incidentes relacionados con emergencias y riesgos que afectan a la seguridad pública y a las personas o sus bienes.

El proyecto que crea el equivalente chileno al 911 norteamericano busca superar la fragmentación actual de la respuesta a emergencias, que opera con múltiples canales de comunicación y sin la suficiente coordinación, reemplazándola por un mecanismo unificado que permitirá una atención más rápida y eficiente a las necesidades de la población.

Entre las innovaciones más significativas del proyecto destacan:

La creación de una plataforma tecnológica de última generación que incluirá un Sistema de Información Nacional interoperable entre todas las instituciones de respuesta.

La integración de los sistemas de televigilancia existentes.

La habilitación para crear Centros Operativos de Protección Ciudadana, que funcionarán las 24 horas del día, los siete días de la semana.

La iniciativa enviada por el Gobierno prevé que a través de estas herramientas se permita obtener una visión unificada de los incidentes y una coordinación en tiempo real entre las diferentes instituciones.

Implementación del proyecto que crearía el equivalente al 911

De manera paralela, el proyecto de ley que crearía el equivalente al 911 también contempla un registro nacional de llamados inoficiosos, que permitirá sancionar a quienes realicen llamadas falsas o maliciosas que desvían recursos críticos de emergencias reales.

También establece la obligación de entregar la localización de las llamadas en tiempo real, y habilita la dictación de normas técnicas para la creación de un número único en el país.

En tanto, la gobernanza del sistema estará a cargo del Ministerio de Seguridad Pública, el que tendrá la responsabilidad de administrar, coordinar, supervisar y evaluar su funcionamiento.

Un aspecto fundamental del proyecto es el establecimiento de estándares de servicio medibles, los que permitirán evaluar constantemente los tiempos de respuesta ante incidentes.

En tanto, la implementación del Sinaproc se realizará de manera gradual. Durante los primeros 12 meses se dictarán los reglamentos necesarios para su funcionamiento; en 24 meses deberá estar funcionando el primer Centro Operativo piloto y, en un plazo de 36 meses, estará completamente implementada la plataforma tecnológica que sustentará el sistema.