Ex embajadora en Reino Unido lleva a juicio a Cancillería: pide $190 millones y disculpas al rey Carlos III

Tras tres intentos fallidos para llegar un acuerdo entre Susana Herrera y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), el juicio se iniciará en marzo de 2026.

Tras tres intentos fallidos de llegar a una conciliación, el caso que enfrenta a Susana Herrera, ex embajadora en Reino Unido, y a la Cancillería se dirimirá en un juicio laboral.

El caso se remonta a agosto de 2023, cuando la cartera que dirige Alberto van Klaveren le pidió le renuncia a la diplomática, tras conocerse que gestionó ante el gobierno regional del Biobío un proyecto de la fundación del rey Carlos III por USD 5 millones, el que se concretaría en Santa Juana, azotada por los incendios forestales.

Sin embargo, estas actividades no fueron comunicadas por Herrera, lo que terminó provocando su salida del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ante esto, Susana Herrera presentó una demanda en contra de Cancillería por tutela laboral, pidiendo una indemnización por 190 millones de pesos y disculpas públicas, las que deberán ser notificadas a la corona británica, es decir al propio rey Carlos III, consignó La Tercera.

En la presentación ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, la ex embajadora asegura que su salida del servicio publico afectó su integridad psíquica y física, vulnerando sus derechos fundamentales y dando cuenta de supuestos tratos “discriminatorios e inapropiados”.

Junto con ello, descarta que Cancillería no estuviera al tanto de sus gestiones ante el gobierno regional penquista, apuntando que “el Ministerio de Relaciones Exteriores siempre estuvo informado sobre estas gestiones, no existiendo indicaciones por parte de ninguna autoridad en orden a desistir de las gestiones realizadas o ajustarse a algún protocolo en específico”.

Tras tres intentos fallidos para llegar un acuerdo entre Susana Herrera y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en representación del fisco, se estableció el 31 de marzo de 2026 como la fecha para concretar el inicio del juicio laboral.