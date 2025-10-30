Boric aludió a las Guerreras del K-pop y Old Boy al elogiar la cultura popular en Corea del Sur

El mandatario se refiriró al tema durante su participación en el Seminario Empresarial Chile-Corea que tuvo lugar en Seúl.

El presidente Gabriel Boric aludió tanto al cine como a la música al destacar la cultura popular de Corea del Sur, durante su participación en el Seminario Empresarial Chile-Corea que tuvo lugar en Seúl.

Tal como lo hizo en mayo pasado, cuando en el marco de su gira a Japón habló del impacto mundial del animé, en esta ocasión el jefe de Estado valoró la relevancia a nivel internacional alcanzada por el K-pop y las películas filmadas en el país asiático.

En el marco de su intervención en el seminario en la capital de Corea del Sur, el presidente Boric manifestó que “hablando de actos humanos, pienso, por ejemplo, que antes de venir a Corea, veía en el velador de mi compañera el libro justamente Actos Humanos, de Han Kang, el premio Nobel de Literatura de hace poco, que es escritora coreana”.

Contó a la vez que “tengo un niño de 8 años y se imaginarán que ese niño de 8 años habla intensamente de Corea“, y reflexionó que “uno se preguntará por qué”.

A continuación reveló que “bueno, las Guerreras del K-pop han hecho una marca en las generaciones más chicas que las nuestras, y en cada lugar donde voy, en cualquier territorio de Chile, algún niño, alguna niña, algún adolescente me pasa alguna imagen de un artista coreano vinculado al K-pop“.

“Esto podría parecer superfluo, podría parecer banal, pero yo estoy convencido de que no lo es, porque los lazos entre pueblos que perduran son aquellos que van más allá del dinero y los que logran generar encuentros de espíritu“, planteó a continuación.

Boric y el auge del cine de Corea del Sur

Luego, Boric se refirió al auge del cine de Corea del Sur y recordó que “hace ya cerca de 20 años o más vi la película Old Boy, que me imagino muchos de ustedes deben haber visto en su momento“.

“Y veíamos cómo ese cine coreano emergía con tanta fuerza, que hoy día es una de las industrias dominantes en el mundo junto con la India, con Estados Unidos“, complementó.

La alusión del mandatario chileno a la cultura popular surcoreana hizo recordar a muchos que en Tokio Boric reveló que “cuando iba en el colegio, me crié viendo Capitán Tsubasa, siguiendo a Akira Toriyama con Dragon Ball, no podía perderme un capítulo de Caballeros del Zodíaco y jugaba, con los antiguos disquettes, Pokémon Yellow“.

Tras ese episodio hubo quienes reprocharon sus dichos y los consideraron como una “banalización y frivolización” de la cultura japonesa.