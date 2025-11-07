Fin al mito: senador Lagos Weber contó la verdad sobre su viralizada foto con un mono

“Todo el mundo se pasa unas fantasías increíbles”, manifestó Lagos Weber sobre su foto con el mono que se volvió viral en redes sociales.

El senador Ricardo Lagos Weber explicó el origen de una foto que se volvió viral en las redes sociales, en la que aparece sonriente junto a un mono, en un lugar que hasta ahora era una incógnita.

“Todo el mundo se pasa unas fantasías increíbles con eso“, reconoció el parlamentario del Partido por la Democracia (PPD), al abordar el tema durante su participación en el podcast Cómo te lo explico de las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena.

Pese a que la imagen del senador Lagos Weber junto al primate se viralizó ampliamente, fueron muchos los que cuestionaron que se tratara de una foto real.

Dónde le sacaron la foto con el mono a Lagos Weber

“No me quiero acordar de su nombre, no me escribió más ese mono“, respondió el legislador cuando las anfitrionas se lo preguntaron.

No obstante, ante la insistencia de sus interlocutoras, el parlamentario finalmente dio a conocer que el nombre del animal es No me olvides.

Luego, Lagos Weber reconoció que varias veces le preguntaron por “esa foto en la que aparezco con un mono, con unos azulejos negros, como si estuviera en un baño“.

“Yo miro la foto y digo: debe estar trucada la foto. Porque la miro, me conozco algo, y aparecía con una chaqueta y digo: cómo voy a estar con la chaqueta, si donde hay monos es el trópico“, complementó el senador del PPD, quien confirmó que “la foto es 100% real”.

A continuación, detalló que la imagen que se viralizó es una parte de la foto completa. “La original es acompañando a unos estudiantes de Viña del Mar que invitamos al parque Metropolitano, y estamos en la veterinaria del Zoológico de Santiago“, concluyó.