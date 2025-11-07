“Me llamó diciéndome ‘la Trinidad me trató de matar’”: ex pareja recordó el día en que Eduardo Cruz-Coke acusó a su hermana de envenenarlo

Recientemente se dio a conocer la declaración de Carolina Grellet, ex pareja del fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y madre de los mellizos, quienes fueron asesinados el pasado 18 de octubre.

Actualmente, el cuñado de la víctima, Jorge Ugalde, se encuentra en prisión preventiva tras ser formalizado por su eventual responsabilidad en el homicidio.

En el testimonio que entregó la mujer a la Fiscalía reconoció que había desconfianza en Ugalde y también en Trinidad Cruz-Coke, quien también está imputada en la causa, debido a que habrían intentado envenenar a Eduardo hace un año.

El 3 de noviembre de 2024, “Eduardo me llamó por teléfono diciéndome: Carola, la Trinidad me trató de matar, me envenenó, por favor ven a ayudarme. Su voz era somnolienta y su estado de conciencia un poco alterado. Fue como un llamado de auxilio. En esa ocasión estaba con los niños en su casa de La Cañada. Le pregunté por ellos y me dijo que ellos estaban bien”, consignó Meganoticias.

“Eduardo me contó que en la tarde había llegado Jorge Iván Ugalde con un postre y un helado con frutillas y chubis, diciéndole que Trinidad le había mandado eso para que comieran. Eduardo se comió toda su porción. No obstante, mis hijos señalaron que no quisieron comerla porque tenía un sabor raro y malo, como a remedio, lo cual Eduardo también me señaló”, relató la mujer.

A pesar de lo vivido, aseguró que “Eduardo se rehusaba a creer que su hermana haya sido capaz de envenenarlo, pero sí le tomó desconfianza“, señaló Grellet. “De hecho, conversamos que Trinidad lo pudo haber hecho con el fin de quedarse con la herencia familiar, ya que ellos dos eran los únicos herederos”.

La ex pareja de Eduardo Cruz-Coke reveló que desde que lo conoció que “su hermana y su esposo siempre quisieron dejarlo fuera de todo“.

Incluso, continuó, “aprovecharon mi divorcio con Eduardo para sacarlo de la sociedad familiar que tenían ellos tres, diciéndole que yo le iba a quitar todo“.