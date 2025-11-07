Vuelve un clásico de Providencia: la millonaria inversión para recuperar la fuente de la Plaza de la Aviación

La reparación de la icónica fuente de la Plaza de la Aviación incluye solo parte de sus característicos chorros de agua y juego de luces.

La Municipalidad de Providencia confirmó que realizará una fuerte inversión para reparar la icónica fuente situada en la Plaza de la Aviación, aunque los altos costos impedirán que la restauración sea completa.

En la actualidad, el lugar se mantiene como un espejo de agua, dado el deterioro de sus sistemas hidráulicos y eléctricos por el desgaste natural, según consignó el municipio, el que recalcó que aquello obligó a suspender tanto los chorros de agua como el juego de luces.

En esa línea, desde el gobierno comunal le confirmaron a The Clinic que están trabajando con el propósito de recuperar la iluminación con un arreglo de luces más austero y solo parte de los chorros de agua, que no incluyen a los más llamativos.

Cuánto costaría reparar la fuente de la Plaza de la Aviación

Desde la Municipalidad de Providencia estimaron que la reparación íntegra de la fuente de la Plaza de la Aviación conllevaría un costo “demasiado alto”, ya que superaría las 17.500 UF ($693.494.900), a lo que se suman los costos de los arreglos que ya se han hecho.

“Considerando el alto costo de estas alternativas, el actual contexto de crisis hídrica y los recientes estudios para el rediseño del Parque Balmaceda que consideró su historia patrimonial, la municipalidad optó por una propuesta más sustentable y respetuosa del espíritu original de la fuente ideada por Óscar Praguer como espejo de agua”, se indicó desde el municipio.

“Esta propuesta contempla mantener los chorros de agua laterales de la fuente y reducir significativamente la cantidad de chorros centrales, lo que permite disminuir también el número de bombas necesarias y electroválvulas“, explicó la municipalidad.

Sobre el sistema de luces, precisó que “las laterales son blancas, mientras que las luminarias centrales son del tipo RGB, lo que permitirá generar el color deseado, dependiendo de la ocasión o evento que se realice en la fuente”.

Finalmente, el municipio aseveró que espera licitar las obras el primer semestre de 2026, con el propósito de que las obras comiencen a ejecutarse en la segunda mitad del año.