Franco Parisi le puso fecha y lugar a la copa “Enchúlame la Vieja” para el mundo motor

El ex candidato presidencial y líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, aprovechó el contexto de las Elecciones Presidenciales 2025 para plantear una fecha para que se lleve a cabo la copa destinada al mundo motor que llamó Enchúlame la Vieja.

El economista empleó sus cuentas en las redes sociales para proponerles a sus seguidores tanto el día como el lugar en que se llevaría a cabo, en un posteo que en Facebook recibió más de cien comentarios en pocas horas.

Durante esta jornada, el ex candidato volvió a abordar el tema y en una entrevista que le concedió a Chilevisión confirmó que “tenemos varias actividades relacionadas especialmente con el mundo tuning, como la Copa Parisi Enchúlame la Vieja“, ratificó.

La fecha que propuso Franco Parisi para la copa

Temprano el sábado, Franco Parisi le puso fecha a la copa y posteó: “¿Y si hacemos el evento tuerca más grande de Chile en Rancagua el sábado 14 de marzo? ¿Se suman?“. En Instagram recibió más de 4.700 me gusta y sobre 450 comentarios.

Más tarde, a última hora de ese día, con otras palabras, volvió a hacerle la pregunta a sus seguidores: “Qué les parece el 14 de marzo la Copa Parisi Enchúlame la Vieja en Rancagua con todo el mundo motor. ¿Se animan?“. Así, dejó más que claro que su única opción para desarrollar la actividad es la capital de la Región de O’Higgins.