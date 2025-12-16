¿Cómo nació el campamento El Trébol en Melipilla cuyo desalojo comenzó hoy?

El asentamiento estaba habitado por cerca de 380 personas, entre ellas 150 niños, niñas y adolescentes.

Este martes se dio inicio al proceso de desalojo y erradicación del campamento El Trébol, situado en el sector de la toma del Camino de Melipilla con Avenida Pajaritos en la comuna de Maipú.

Según información del catastro municipal, este asentamiento se formó en 2021 y estaba habitado por cerca de 380 personas, entre ellas 150 niños, niñas y adolescentes.

El operativo contó con la participación de más de 480 funcionarios de Carabineros, pertenecientes a distintas unidades especializadas de la institución.

En el despliegue intervinieron efectivos territoriales, personal de control de orden público y equipos de diálogo de la Dirección de Derechos Humanos, con el objetivo de desarrollar el procedimiento de manera integral, resguardando la dignidad de las personas y el cumplimiento de la normativa vigente.

El coronel Jorge Molina, jefe de la Prefectura Rinconada, señaló que el área intervenida presenta un alto nivel de complejidad debido a múltiples factores de riesgo presentes en el lugar.

Entre ellos, mencionó la existencia de pozos sépticos, conexiones eléctricas irregulares y otras condiciones que hacen necesario un operativo cuidadosamente planificado, junto con medidas preventivas adicionales para resguardar tanto a los habitantes como al personal desplegado.

Asimismo, indicó que, según las primeras estimaciones, el desalojo podría extenderse entre cuatro y cinco días, aunque el plazo final dependerá del desarrollo de cada una de las etapas del procedimiento.

¿Cómo nació el campamento El Trébol en Maipú, cuyo desalojo comenzó hoy?

El campamento El Trébol nació como un asentamiento informal durante la pandemia de COVID-19, alrededor de 2021, cuando muchas familias, principalmente migrantes, comenzaron a ocupar terrenos sin permiso en el sector antes mencionado.

Con el paso del tiempo, el asentamiento fue creciendo y consolidándose como parte de una extensa toma de terrenos que incluye otros campamentos del sector.

Asimismo, llegaron a vivir cientos de personas en condiciones precarias y sin servicios básicos formales, lo que generó preocupación por temas de seguridad, salud e infraestructura. Estas condiciones llevaron a que las autoridades planificaran su erradicación, proceso cuyo desalojo comenzó este martes.