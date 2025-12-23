Caso Luz Espinoza Galaz: más de 160 funcionarios participan en operativo a dos meses de su desaparición en Malloa

La mujer, de 55 años y madre de tres hijos, se encuentra desaparecida desde el 31 de octubre.

La Policía de Investigaciones (PDI) desplegó este martes un operativo de búsqueda en seis terrenos de la comuna de Malloa en la Región de O’Higgins como parte de las diligencias para dar con el paradero de Luz Eliana Espinoza Galaz.

De acuerdo a la información policial, en el operativo participan cerca de 130 funcionarios especializados provenientes de las regiones Metropolitana, O’Higgins y del Maule.

Junto a ello, las labores cuentan con el apoyo de la Brigada de Adiestramiento Canino y del Departamento de Operaciones Subacuáticas de la PDI, además de efectivos del Ejército y voluntarios de Bomberos.

Luz Espinoza Galaz, de 55 años y madre de tres hijos, se encuentra desaparecida desde el 31 de octubre. De acuerdo con lo señalado por su familia, hasta ahora no hay antecedentes que indiquen que haya sido víctima de un asalto o de algún tipo de agresión.

Fabián, uno de los hijos de la víctima, confirmó a Meganoticias que “no hay un indicio de robo ni de agresión dentro del domicilio”.

“Por cómo vimos la casa, por lo que se ha investigado, ella sale de manera voluntaria. No hay un desorden, su documentación estaba ahí, había dinero de ella, nada de eso se perdió. Solo su celular y su tarjeta de cuenta RUT, que siempre la andaba trayendo en el mismo celular“, añadió.