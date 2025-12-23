Ministerio de Defensa destaca rol estratégico del Centro Espacial Nacional: “Da soberanía”

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, resaltó que en él se construirán nuevos satélites que utilizará nuestro país en diversos ámbitos.

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, destacó este martes el rol estratégico que desempeñará el Centro Espacial Nacional que inauguró este lunes el presidente Gabriel Boric en la comuna de Cerrillos, en la Región Metropolitana.

“Esta es una de las obras y proyectos más importantes alcanzados por Chile en materia de ciencia y tecnología“, manifestó el mandatario en la oportunidad.

Al referirse al nuevo centro, la titular de Defensa resaltó que en él se construirán nuevos satélites que utilizará nuestro país en diversos ámbitos, y recordó que en la actualidad Chile solo cuenta con uno en uso.

Tras confirmar que se trata del primero de los tres centros espaciales con que contará el país, pues se edificarán otros en Punta Arenas y Antofagasta, Delpiano indicó que “la idea es que aquí se construyan los satélites que Chile necesita para tener un grado de información mucho más acabada, sobre todo de su territorio, de lo que podemos obtener hoy de un satélite“, dijo en la entrevista que le concedió a radio Cooperativa.

Defensa destaca que Centro Espacial Nacional “da soberanía”

Respecto de los otros dos centros, dijo que “serán complementarios a este, porque tendrían satélites comunicacionales y satélites radar, y con eso, quedaríamos autosuficientes en términos de información muy importante para prevenir incendios, para la agricultura, la minería, todo lo que sucede en el mar, en tierra y en el cambio climático”.

La ministra de Defensa valoró a la vez que el Centro Espacial Nacional “da soberanía, porque no vas a depender de que otro país quiera tener tu información, o prestarte su satélite para que te conectes“.

Dijo a la vez que los satélites construidos en el país “van a recoger tal cantidad de información, que el 70% del tiempo de uso de este centro lo va a hacer la academia, universidades que tengan proyectos: muchos de ellos pueden ser encargados o financiados por privados que quieren saber con más detalle aspectos del territorio controlado desde el aire“.

Recordó a la vez que el 30% restante del tiempo lo empleará la Fuerza Aérea, “que es la dueña y administradora del edificio, y además pone parte de su personal especializado en todo lo que es la interpretación de datos”.

La ministra Delpiano complementó que “los privados son claramente los más interesados en los estudios que las universidades y los científicos pueden hacer para sus propias industrias y emprendimientos. Es un win-win“.