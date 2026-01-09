Arriesga 18 años de cárcel: Fiscalía ingresará acusación contra Daniel Jadue por Farmacias Populares

En la actualidad, Daniel Jadue cumple arresto domiciliario total y está imputado por fraude al fisco, estafa, cohecho y delito concursal.

El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la intención del ex alcalde Daniel Jadue de ampliar la investigación en el Caso Farmacias Populares, con lo cual la Fiscalía Regional Centro Norte ya puede presentar la acusación en su contra.

El fiscal jefe Marcelo Cabrera explicó que “el tribunal consideró que ya estaban agotadas las diligencias, cerró con fecha de hoy el plazo de investigación, y nosotros vamos a proceder a presentar la acusación a la brevedad”.

“No cambian en nada las solicitudes de pena, los delitos por los cuales se le imputó y se le acusó al señor Jadue y a otros más, se mantienen en los mismos términos que ya se había presentado en su oportunidad antes de la reapertura de la investigación”, agregó el persecutor.

En la actualidad, Daniel Jadue cumple arresto domiciliario total y está imputado por fraude al fisco, estafa, cohecho y delito concursal, por lo que la Fiscalía Centro Norte pide una pena de 18 años de cárcel y la prohibición de ejercer cargos públicos por 15 años.

En los últimos días el ex alcalde Jadue ha estado enfrentado en una dura polémica con el Gobierno, especialmente con el presidente Gabriel Boric y la vocera Camila Vallejo, por la incursión de Estados Unidos en Venezuela.

“¿Será que es tal la desconexión de esta ministra (Vallejo) de la realidad que ha generado su gobierno que se creen revolucionarios todavía?“, disparó Jadue, quien respecto a Boric cuestionó que “pareciera que él quiere que olvidemos todas las veces que él se subordinó (a EE.UU.)”.