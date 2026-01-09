Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
País

Arriesga 18 años de cárcel: Fiscalía ingresará acusación contra Daniel Jadue por Farmacias Populares

En la actualidad, Daniel Jadue cumple arresto domiciliario total y está imputado por fraude al fisco, estafa, cohecho y delito concursal.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza

El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la intención del ex alcalde Daniel Jadue de ampliar la investigación en el Caso Farmacias Populares, con lo cual la Fiscalía Regional Centro Norte ya puede presentar la acusación en su contra.

El fiscal jefe Marcelo Cabrera explicó que “el tribunal consideró que ya estaban agotadas las diligencias, cerró con fecha de hoy el plazo de investigación, y nosotros vamos a proceder a presentar la acusación a la brevedad”.

“No cambian en nada las solicitudes de pena, los delitos por los cuales se le imputó y se le acusó al señor Jadue y a otros más, se mantienen en los mismos términos que ya se había presentado en su oportunidad antes de la reapertura de la investigación”, agregó el persecutor.

En la actualidad, Daniel Jadue cumple arresto domiciliario total y está imputado por fraude al fisco, estafa, cohecho y delito concursal, por lo que la Fiscalía Centro Norte pide una pena de 18 años de cárcel y la prohibición de ejercer cargos públicos por 15 años.

En los últimos días el ex alcalde Jadue ha estado enfrentado en una dura polémica con el Gobierno, especialmente con el presidente Gabriel Boric y la vocera Camila Vallejo, por la incursión de Estados Unidos en Venezuela.

“¿Será que es tal la desconexión de esta ministra (Vallejo) de la realidad que ha generado su gobierno que se creen revolucionarios todavía?“, disparó Jadue, quien respecto a Boric cuestionó que “pareciera que él quiere que olvidemos todas las veces que él se subordinó (a EE.UU.)”.

Notas relacionadas

¿Qué hay detrás de las brechas en el financiamiento escolar?
Opinión

¿Qué hay detrás de las brechas en el financiamiento escolar?

La evidencia señala que los estudiantes vulnerables necesitan un mayor desembolso de recursos para poder alcanzar un mínimo de competencias y habilidades que les permitan poder desarrollarse. Cuando esos recursos son insuficientes, las posibilidades de progreso se reducen significativamente, limitando las oportunidades del estudiante para participar de manera integral en la sociedad.

Foto del Columnista Javiera Pavisic Véliz Javiera Pavisic Véliz
Dependencia de subsidios, baja de ingresos autónomos en sector más vulnerable y desigualdad intacta: el “lado B” de la Casen que el gobierno omitió
Política

Dependencia de subsidios, baja de ingresos autónomos en sector más vulnerable y desigualdad intacta: el “lado B” de la Casen que el gobierno omitió

Aunque se confirma una caída de la pobreza durante el gobierno de Gabriel Boric, expertos advierten que la mejora descansa sobre todo en transferencias del Estado y no en mayores ingresos laborales. A ello se suma que la desigualdad, una bandera de lucha del oficialismo, permanece prácticamente igual.

Daniel Lillo