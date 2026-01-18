Desde RM al Biobío: la alerta por calor extremo que emitió la DMC en la zona centro sur

En medio de los incendios forestales en la zona centro sur, la DMC emitió una alerta sobre cinco regiones, donde las temperaturas podrían alcanzar los 38°C.

En medio de los incendios forestales que afectan la zona centro sur del país, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por calor extremo, las cual regirá desde la tarde de este domingo 18 hasta la tarde del lunes 19 de enero.

Lo anterior, debido a la presencia de la Alta de Bolivia, cuyo fenómeno produce que se eleven los registros térmicos en las zonas interiores del centro y sur.

En este sentido, la alerta agrupa a las regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. Esto, apuntando principalmente a sectores de cordillera de la Costa, valle y precordillera.

La alerta por calor extremo en regiones de la zona centro sur

De acuerdo al pronóstico de la DMC, los termómetros podrían llegar a marcar 38°C. Revisa el detalle a continuación.

En este marco, las autoridades hicieron hincapié en que este tipo de fenómenos aumenta el riesgo de incendios forestales y afectaciones de salud. Considerando esto último, recomiendan evitar la exposición al sol y mantenerse hidratado, sobre todo a adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas.