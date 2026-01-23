Devolución de excedentes de Isapres: revisa cuándo te corresponde el pago

Esta devolución corresponde a los saldos que se generan cuando la cotización obligatoria del 7% supera el valor del plan de salud contratado.

La devolución de excedentes de las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) ya cuenta con un calendario definido, por lo que los afiliados deben mantenerse atentos al proceso para recibir estos montos.

Esta devolución corresponde a los saldos que se generan cuando la cotización obligatoria del 7% supera el valor del plan de salud contratado.

De acuerdo con antecedentes oficiales, anteriormente estos excedentes podían utilizarse para financiar prestaciones de salud adicionales. Sin embargo, actualmente la normativa obliga a las Isapres a restituir el dinero acumulado al momento del cierre anual de la cuenta.

Devolución de excedentes de Isapres: RUT y revisa cuándo te corresponde el pago

Según la información entregada por la Superintendencia de Salud, la devolución masiva de excedentes se realizará durante los últimos días de enero, estableciendo fechas específicas según cada Isapre y el tipo de excedente.

El calendario informado es el siguiente:

Isalud: 22-01-2026 (proceso normal) y 23-01-2026 (excedentes derivados de TUF)

Colmena: 30-01-2026 (proceso normal y TUF)

Fundación: 30-01-2026 (proceso normal y TUF)

Cruz Blanca: 30-01-2026 (proceso normal y TUF)

Vida Tres: 28-01-2026 (proceso normal y TUF)

Nueva Masvida: 29-01-2026 (proceso normal y TUF)

Banmédica: 28-01-2026 (proceso normal y TUF)

Consalud: 28-01-2026 (proceso normal) y 29-01-2026 (excedentes derivados de TUF)

Esencial: 28-01-2026 (proceso normal y TUF)

El calendario considera dos tipos de excedentes: aquellos generados a través del proceso anual regular y los montos asociados a devoluciones por cobros en exceso derivados de la aplicación de la Tabla Única de Factores (TUF).

Desde la autoridad se recomienda a los afiliados revisar su cuenta de excedentes en su respectiva Isapre, así como verificar sus datos bancarios, con el fin de asegurar el pago sin inconvenientes. Asimismo, se llama a estar atentos a las fechas establecidas para cada modalidad de devolución.