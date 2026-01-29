Secciones
Los factores que explican la baja del desempleo en Chile en el cierre de 2025

El INE informó que la tasa de desempleo en Chile se situó en 8,0% en el trimestre octubre-diciembre de 2025.

Francisco Rosales

Este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer las cifras más recientes sobre la tasa de desempleo en Chile, la cual se ubicó en 8,0% en el trimestre octubre-diciembre de 2025.

La cifra registró una baja de 0,1 puntos porcentuales (pp.) en 12 meses, debido al alza de la fuerza de trabajo, igual a la subida de las personas ocupadas (1,8% en ambos).

Por otra parte, las personas desocupadas subieron 1,4%, incididas únicamente por quienes buscan trabajo por primera vez (24,4%).

En los hombres, la tasa de desocupación fue de 7,7%, registrando un aumento de 0,6 pp. en un año. Lo anterior, producto del alza de 1,0% de la fuerza de trabajo, más que el 0,4% registrada por los hombres ocupados. Al mismo tiempo, los desocupados aumentaron 9,8%, incididos por los cesantes (7,2%) y aquellos que buscan trabajo por primera vez (38,2%). 

En cuanto a las mujeres, el reporte del INE indica que la “desocupación se situó en 8,5%, decreciendo 0,9 pp. interanualmente, producto del aumento de 2,7% de la fuerza de trabajo, menor al de 3,7% registrado por las mujeres ocupadas; mientras las desocupadas se contrajeron 7,0%, incididas únicamente por las cesantes (-9,7%)”.

Alza de personas ocupadas

De acuerdo al reporte del INE, la estimación del total de personas ocupadas creció 1,8%, incidida tanto por las mujeres (3,7%) como por los hombres (0,4%).

Por sector económico, la expansión de la población ocupada fue influida por servicios administrativos y de apoyo (26,5%), alojamiento y servicio de comidas (7,4%), actividades de salud (4,2%) y transporte (5,3%).

Respecto a la informalidad laboral, la tasa en mujeres y hombres creció 0,3 pp. y 0,6 pp., hasta el 28,7% y 25,4% cada uno.

Según sector económico, servicios administrativos y de apoyo tuvo la mayor incidencia (25,3%) sumado a actividades de salud (18,2%); mientras que, por categoría ocupacional, la mayor incidencia estuvo en las asalariadas privadas (9,4%) y trabajadoras por cuenta propia (1,5%).

