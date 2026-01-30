En caso de que la suspensión del servicio impacte a personas electrodependientes, la empresa dispuso los siguientes canales de atención para recibir apoyo.

La empresa Enel informó la realización de nuevos cortes de luz programados para este viernes 30 de enero, los que afectarán a siete comunas de la Región Metropolitana.

De acuerdo con lo señalado por la compañía, la interrupción del suministro eléctrico se extenderá por al menos siete horas en algunos sectores, como parte del plan de mantención y trabajos programados en la red.

Desde Enel explicaron que este tipo de cortes se anuncian con anticipación para que los clientes puedan organizar sus actividades con tiempo, información que se encuentra disponible en su sitio web oficial.

Para saber si una vivienda se encuentra dentro de las zonas afectadas, los usuarios pueden ingresar su dirección en el buscador de Enel, HACIENDO CLIC ACÁ, donde se detallan horarios y sectores involucrados.

Además, en caso de que la suspensión del servicio impacte a personas electrodependientes, la empresa dispuso los siguientes canales de atención para recibir apoyo: 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.

Enel confirma cortes de luz en ocho comunas de la Región Metropolitana este viernes

La Reina: 10:30 a 16:30 horas

San Ramón: 10:00 a 17:00 horas

Maipú: 10:00 a 16:00 horas

Conchalí: 10:00 a 16:30 horas

Las Condes: 10:00 a 16:00 horas

Quinta Normal: 9:30 a 15:30 horas