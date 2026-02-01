Lluvias y tormentas eléctricas podrían regresar a la RM: la alerta de la Dirección Meteorológica para este domingo

Tras lo ocurrido este sábado, este escenario podría repetirse en horas de la tarde.

Durante este domingo, las lluvias y tormentas eléctricas podrían volver a generar un problema en la Región Metropolitana (RM). Así lo advirtió la Dirección Meteorológica de Chile tras emitir un nuevo aviso por este fenómeno llamado Baja Segregada.

El organismo detalló que el aviso también corre para las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins y el Maule, desde la mañana de esta jornada y hasta la noche.

En las próximas horas existe la posibilidad de que se registren “precipitaciones fuertes en un corto período de tiempo“, lo que podría provocar una situación similar a lo vivido el sábado, cuando, según Senapred, cayeron más de 17mm en poco más de una hora.

Las zonas que podrían registrar lluvias y tormentas eléctricas

Región de Coquimbo

– Precordillera y valles precordilleranos.

– Cordillera.

Región de Valparaíso

– Codillera Costa.

– Precordillera y valles precordilleranos.

– Cordillera.

Región Metropolitana

– Cordillera Costa.

– Valle.

– Precordillera.

– Cordillera.

Región de O’Higgins

– Valle.

– Precordillera.

– Cordillera.

Región del Maule

– Precordillera.

– Cordillera.

Las autoridades hicieron un llamado a “tener conductas preventivas. No es el momento de hacer trekking, ni de subir la cordillera“. Esto ya que los núcleos fríos en altura podrían reactivarse nuevamente en las próximas horas, por lo que se quiere evitar accidentes o tragedias.