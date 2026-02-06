Ocho horas con temperaturas sobre 30ºC: dónde y a qué hora será el peak de calor este sábado en Santiago

En otros sectores de la zona central del país los termómetros podrían llegar a los 38°C, en particular en algunas comunas de las regiones de O’Higgins y el Maule.

Este sábado 7 de febrero podría transformarse en el día más caluroso del año si se cumplen los pronósticos entregados por los servicios de meteorología, que apuntan a un peak de calor que en la Región Metropolitana rondará los 37 grados y hasta ocho horas por sobre los 30 grados en diversas comunas de Santiago.

Al abordar el tema, la meteoróloga Michelle Adam apuntó que, si bien la aplicación especializada Windy pronostica hasta 33 grados a las 15 horas del sábado, en la práctica eso significa que en Santiago los termómetros podrían marcar 35°C.

“Es decir, en la estación de Quinta Normal, en Providencia, en Ñuñoa, en toda la zona céntrica, 35°C. En comunas del norte de la capital y del sur incluso, hasta 36°C“, precisó la especialista de Canal 13.

No obstante, Adam puntualizó que, “es más, podríamos llegar hasta los 37°C por la tarde en algunas comunas” de la región.

A qué hora será el peak de calor este sábado en Santiago

De acuerdo con lo indicado por la meteoróloga, el peak de calor de este sábado en Santiago se producirá entre las 15:00 y las 17:30 horas.

A la vez, explicó que durante casi ocho horas, desde poco antes de las 13:00 y hasta pasadas las 20:00 horas, las temperaturas en la capital no bajarán de los 30°C.

