Morosidad de municipios en Chile supera los $30 mil millones: Talcahuano lidera el ranking

Al cierre de 2025, los municipios de Chile acumulan una morosidad total de $30.981 millones, según un análisis de CobranzaOnline.com basado en información oficial del Boletín Comercial, Boletín Laboral e Infocom de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

De este monto, un 61% corresponde a deudas previsionales, reflejando que las obligaciones laborales y de seguridad social son el principal componente del endeudamiento municipal.

Asimismo, el informe reveló que del total de 334 comunas consideradas, 313 presentan mora vigente, mientras que solo 21 no registran deudas impagas, con un promedio de $92,7 millones por municipio.

En la Región Metropolitana, Maipú encabeza la morosidad con una deuda que alcanzó los $1.738 millones, aunque logró reducirla cerca de un 10% respecto de julio de 2025.

Le siguen Independencia ($788 millones), Estación Central ($460 millones) y Santiago ($369 millones), comunas que no aparecían entre las más morosas a mitad de año, evidenciando un deterioro en su comportamiento de pago durante el segundo semestre.

A nivel nacional, Talcahuano presenta la situación más crítica, con su deuda casi triplicando los $1.034 millones de julio hasta $2.852 millones en diciembre, convirtiéndose en la municipalidad con mayor mora del país.

Otras comunas que registraron aumentos importantes fueron Río Claro (181% de incremento), Viña del Mar (10%) y Coquimbo (35,1%). Además, el estudio indica que los municipios tardan en promedio 136 días en pagar una factura, lo que genera un impacto directo en proveedores y en la cadena de pagos.

Según consignó Emol, Talcahuano se atribuye la deuda a una crítica situación financiera heredada, incluyendo un fuerte aumento del aporte municipal a educación durante administraciones anteriores, problemas por manejo de residuos tras el cierre del relleno sanitario y sentencias judiciales por daños históricos. La actual gestión indicó que más del 90% de las deudas previsionales y de salud ya se han ido saldando mediante convenios y ajustes presupuestarios.

Por su parte, en Maipú destacaron que el municipio está financieramente saneado y sin déficit, asegurando que gran parte de las deudas corresponden a juicios laborales heredados y compromisos históricos que se resolverán judicialmente. Mientras, la Municipalidad de Independencia cuestionó la cifra reportada, explicando que la deuda vigente ascendería a $213 millones, luego de revisar registros ya pagados y solicitar la corrección de la información.