“Autoridades políticas no intervenimos”: ministra Arredondo defiende entrega de fondos a festival de cine porno

Según confirmaron desde la UDI, insistirán en una sesión especial en el Congreso para abordar el tema durante la primera semana de marzo, tras el receso legislativo.

La ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, defendió este miércoles la entrega de fondos al festival Excéntrico Fest, que incluyó exhibición de cine porno, tras las duras críticas realizadas por la oposición encabezadas por la Unión Demócrata Independiente (UDI).

De acuerdo con lo argumentado por la secretaria de Estado, la entrega de recursos se rige por normas legales, evaluaciones técnicas externas y consejos sectoriales, sin intervención de autoridades políticas.

Luego de que se conociera que la actividad recibió financiamiento estatal a través de fondos concursables del Ministerio de las Culturas, diputados de la UDI citaron a la ministra y, según confirmaron, insistirán en una sesión especial durante la primera semana de marzo, tras el receso legislativo.

Arredondo defendió entrega de fondos al festival de cine porno

Hasta este miércoles, la ministra Arredondo solamente se había referido al tema a través de las redes sociales, pero en un punto de prensa planteó que el sistema de financiamiento al sector audiovisual, entre ellos el festival en que se exhibió cine porno, se encuentra regulado por la Ley de Fomento Audiovisual.

Explicó que la normativa establece la existencia de un Consejo del Audiovisual, encargado de definir líneas de financiamiento y bases de concurso. En esa línea, detalló que los proyectos son evaluados por comisiones externas a la institución, designadas por los consejos sectoriales, y no por autoridades del ministerio.

“Cuestionar este mecanismo de entrega de fondos es cuestionar el funcionamiento de la ley y de su reglamento, y además está hecho para que las autoridades políticas no intervengan en estos procesos“, argumentó la secretaria de Estado.

“Estas son formas de funcionamiento que no son de esta administración, sino que se anclan en el desarrollo institucional que se ha ido construyendo desde el retorno a la democracia en adelante“, añadió Arredondo.

Precisó que se puede acceder a toda la información vinculada a estos procesos a través de la Ley de Transparencia, incluyendo las bases de postulación, formularios y rúbricas de evaluación.

“Nuestro rol siempre es estar disponibles para responder las distintas consultas que surjan, pero es importante destacar que este es un proceso con reglas, normas y bases donde las autoridades políticas no intervenimos”, concluyó la ministra de las Culturas.