DMC activa alerta meteorológica por temperaturas de hasta 36°C: estas son las zonas afectadas

Según la entidad, este tipo de avisos se emiten cuando se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte para el ser humano.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por un evento de altas temperaturas extremas que afectará a gran parte de la zona norte del país.

Específicamente, se trata de la Región de Coquimbo que tendrá máximas entre 34°C y 36°C, especialmente en la precordillera y los valles precordilleranos.

La alerta se encuentra vigente hasta la noche del miércoles 18 de febrero, debido a una condición sinóptica de dorsal en altura. Según la DMC, este tipo de avisos se emiten cuando se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, que pueden generar riesgos para la salud de las personas.

Debido a lo anterior, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) recomendó tomar precauciones frente a las altas temperaturas. Entre las medidas sugeridas se incluyen beber líquidos de forma constante aunque no se tenga sed, evitar comidas muy calóricas y bebidas alcohólicas, azucaradas o con cafeína, y priorizar el consumo de frutas y verduras.

Junto a ello, aconsejaron prestar especial atención a niños, personas mayores, personas con discapacidad o con enfermedades crónicas, quienes pueden deshidratarse con mayor rapidez.

Para quienes deban permanecer al aire libre, se sugiere evitar la exposición al sol entre las 11:00 y las 17:00 horas, usar protección solar factor 50, sombrero, lentes de sol y sombrilla, y realizar actividad física en la mañana o la noche. También se recomienda usar ropa clara, ligera y transpirable, no dejar personas ni mascotas dentro de vehículos y asegurarse de que las mascotas tengan agua disponible.

Finalmente, se indica que ante síntomas como mareos, debilidad, sed intensa, cefalea, espasmos musculares o confusión, se debe solicitar atención médica inmediata.