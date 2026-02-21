Enel confirma nuevos cortes de luz programados para este sábado en la RM

en algunos sectores la interrupción del servicio podría extenderse por al menos siete horas.

La compañía Enel informó que este sábado 21 de febrero se realizarán cortes de luz programados en algunas comunas de la Región Metropolitana.

De acuerdo con lo señalado por la empresa, en algunos sectores la interrupción del servicio podría extenderse por al menos siete horas.

Asimismo, la compañía explicó en su sitio web que estos trabajos se avisan con anticipación para que los clientes puedan planificar sus actividades con tiempo.

Quienes deseen verificar si su domicilio se verá afectado, pueden ingresar su dirección en el buscador disponible en la página oficial de Enel, HACIENDO CLIC ACÁ donde encontrarán información detallada sobre el corte.

En caso de que la suspensión impacte a personas electrodependientes, la empresa dispone de los siguientes números de contacto para brindar apoyo: 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.

San Joaquín: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Quinta Normal: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Enel informó que los cortes que realiza son por distintos motivos, ya sea por trabajos de mantención programados para mejorar la red, por fallas técnicas o emergencias provocadas por accidentes y condiciones climáticas, por razones de seguridad mientras se realizan reparaciones, o en casos puntuales por deudas impagas.