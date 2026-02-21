Golpe al bolsillo: rebajas de hasta $100 mil en la PGU afectan a miles de pensionados

Algunos beneficiarios denunciaron rebajas de hasta $100 mil, mientras que otros reportaron disminuciones superiores a $40 mil en sus pagos mensuales.

Un total de 75 mil pensionados registró rebajas en el monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU) correspondiente a febrero, luego del recálculo aplicado por el Instituto de Previsión Social (IPS) en el marco de la reforma previsional.

La situación fue dada a conocer por el diario La Segunda, que informó que algunos beneficiarios denunciaron rebajas de hasta $100 mil, mientras que otros reportaron disminuciones superiores a $40 mil en sus pagos mensuales, según comunicaciones enviadas por la aseguradora Principal Vida Chile.

El ajuste responde a la incorporación de los nuevos beneficios del Seguro Social creados por la reforma, específicamente el Beneficio por Años Cotizados y la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida. Estos aportes incrementan la pensión base de los jubilados.

Sin embargo, dado que la PGU se calcula en función del total de ingresos previsionales, cuando la pensión base aumenta, el monto del beneficio estatal puede disminuir de forma proporcional o incluso extinguirse, dependiendo del tramo en que quede el pensionado.

Desde febrero, los límites están fijados en:

Pensión inferior: $789.139

$789.139 Pensión superior: $1.252.602

Quienes quedan con una pensión base entre ambos valores reciben un porcentaje decreciente de PGU. En tanto, quienes superan la pensión superior dejan de percibir el beneficio.

Según el detalle entregado por el IPS: