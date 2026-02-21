Golpe al bolsillo: rebajas de hasta $100 mil en la PGU afectan a miles de pensionados

Un total de 75 mil pensionados registró rebajas en el monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU) correspondiente a febrero, luego del recálculo aplicado por el Instituto de Previsión Social (IPS) en el marco de la reforma previsional.
La situación fue dada a conocer por el diario La Segunda, que informó que algunos beneficiarios denunciaron rebajas de hasta $100 mil, mientras que otros reportaron disminuciones superiores a $40 mil en sus pagos mensuales, según comunicaciones enviadas por la aseguradora Principal Vida Chile.
Rebajas de hasta $100 mil en la PGU afectan a miles de pensionados
El ajuste responde a la incorporación de los nuevos beneficios del Seguro Social creados por la reforma, específicamente el Beneficio por Años Cotizados y la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida. Estos aportes incrementan la pensión base de los jubilados.
Sin embargo, dado que la PGU se calcula en función del total de ingresos previsionales, cuando la pensión base aumenta, el monto del beneficio estatal puede disminuir de forma proporcional o incluso extinguirse, dependiendo del tramo en que quede el pensionado.
Desde febrero, los límites están fijados en:
- Pensión inferior: $789.139
- Pensión superior: $1.252.602
Quienes quedan con una pensión base entre ambos valores reciben un porcentaje decreciente de PGU. En tanto, quienes superan la pensión superior dejan de percibir el beneficio.
Según el detalle entregado por el IPS:
- 857.000 personas mantienen sin cambios el porcentaje de su PGU.
- 75.000 pensionados experimentaron una disminución parcial del beneficio, al quedar su pensión base dentro del tramo proporcional.
- 7.000 personas superaron el límite legal de $1.252.602 tras el aumento de su pensión base y dejaron de recibir la PGU. En estos casos, aunque perdieron en promedio $34.000 por este concepto, sus ingresos totales subieron en promedio $89.000 gracias a los nuevos beneficios.