El reloj Festina que el canciller recibió del Poder Judicial por insólito error de Correos

La pieza, entregada el 23 de diciembre, debió ser devuelta el 16 de febrero, puesto que el ministro no era el destinatario.

La información disponible en la Ley de Lobby permite revisar, entre otros antecedentes, los regalos que reciben las autoridades del país. Ministros, subsecretarios y jefes de servicio deben declarar desde una lapicera hasta chocolates, siempre que provengan de privados como gremios, empresas, asociaciones de funcionarios o embajadas.

Chocolates, vinos, libros y mantas figuran entre los obsequios más reiterados en el gobierno del presidente Gabriel Boric. Hacia fin de año, estos presentes suelen intensificarse y son registrados bajo la glosa de Gesto Navideño.

Precisamente, uno de esos regalos generó un inusual enredo que involucró al ministro Alberto van Klaveren, al Poder Judicial y a Correos de Chile.

Hasta hace unas semanas, en la plataforma de Lobby aparecía declarado como Gesto Navideño un reloj marca Festina enviado al canciller por la Corporación Administrativa del Poder Judicial. En el comercio, estos relojes parten en torno a los $100 mil y pueden superar el $1,5 millón, dependiendo del modelo.

Sin embargo, no estaba destinado al secretario de Estado.

La explicación del reloj que recibió el canciller

Recientemente, la información fue corregida en el registro público, donde ahora se lee: “Gesto Navidad 2025. Finalmente, no fue Gesto de Navidad sino error de Correos de Chile”.

Desde la cartera explicaron en la plataforma que el 13 de febrero recibieron información de que el reloj entregado al canciller el 23 de diciembre de 2025 habría sido reetiquetado de forma incorrecta y posteriormente despachado al Ministerio de Relaciones Exteriores a su nombre.

“Esta situación se habría producido debido a que se duplicó la etiqueta de otro envío que contenía documentación remitida por la Corporación Administrativa del Poder Judicial dirigida al ministro. El envío entregado erróneamente será retirado el lunes 16 de febrero en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ubicado en Teatinos 180, piso 15, para proceder a su correcta entrega”, señalaron desde la cartera.

Según el relato oficial, una persona -cuya identidad no fue precisada- alertó de la situación. El caso incluyó el envío de fotografías y la aclaración de que el paquete que efectivamente debía llegar al Ministerio correspondía a una serie de documentos remitidos por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, los que compartían el mismo número de envío.

La historia quedó cerrada en el propio registro con una escueta anotación: “Cajita con reloj devuelta a Correos 16/02/2026”, todo lo cual se registró en el marco de la información de la Ley de Lobby. No se precisó quién era el destinario de tan genero regalo.