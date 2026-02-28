Sostenedores denuncian al Mineduc por millonaria deuda en pago de subvenciones

Ante esto, las futuras autoridades del Mineduc acusaron falta de transparencia de la cartera que dirige Nicolás Cataldo, ya que este tema no se tocó en las reuniones bilaterales.

Sostenedores denunciaron, a días el inicio del año escolar, al Ministerio de Educación (Mineduc) por una millonaria deuda en el pago de subvenciones, aseverando que esto afecta el desarrollo de programas y proyectos pedagógicos.

Según El Mercurio, el Mineduc entregó montos reducidos en temáticas previsionales y municipales, además de pago de bonos, situación que se replicó en la subvención de mantenimiento, que aún no es regularizado.

A esto se suma la falta de transferencias por el aumento aprobado el año pasado para compensar el incremento de las cotizaciones por la reforma previsional, junto con la ausencia del reajuste anual de las subvenciones.

Finalmente, los sostenedores dieron cuenta del no pago de los bonos especiales y de vacaciones, que son parte del sueldo final de los funcionarios, que debió haber ocurrido en febrero.

Ante esto, las futuras autoridades del Mineduc acusaron falta de transparencia de la cartera que dirige Nicolás Cataldo, ya que este tema no se tocó en las reuniones bilaterales.

Santiago Blanco, gerente general de la SIP Red de Colegios, declaró que “esto es un incumplimiento, por ley tiene que darse (los pagos). Estoy desde 2009 y nunca nos había pasado algo así”.

“La menor recaudación a la fecha, entre enero y febrero, para nosotros ya está sumando 780 millones de pesos. Es una cifra que, para una institución como la SIP (sostenedora de 17 colegios y 23 mil estudiantes), y para la mayoría de las instituciones que funcionamos en un 98,5% con subvenciones estatales, es de verdad muy grave”, denunció Blanco.

Frente a esta situación, el Ministerio de Educación respondió que “dado que la ley que regula estos bonos fue publicada en el Diario Oficial el 5 de febrero, se generó un retraso en la tramitación de las distintas gestiones administrativas para la ejecución de los pagos”.

“Los recursos serán transferidos una vez que finalicen los procesos administrativos correspondientes, lo que actualmente se encuentran en la Dirección de Presupuestos (Dipres) o en la Contraloría General de la República”, cerró el Mineduc.