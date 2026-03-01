Kast y Pia Adriasola definen el lugar que usarán como residencia en La Moneda

Una de las promesas de campaña de José Antonio Kast está próxima a cumplirse, ya que a partir del 11 de marzo planea instalarse junto a su esposa, Pia Adriasola, en el Palacio de La Moneda.

La intención del presidente electo es evitar el traslado diario que le significaría movilizarse desde Buin, donde reside, hasta el centro de Santiago, con lo cual retomará una tradición que finalizó con Carlos Ibáñez del Campo en los ’50.

La Oficina del Presidente Electo (OPE) indicó a La Tercera que “tal como lo prometió, el presidente empieza a vivir ahí desde el mismo 11, como un mensaje republicano, de sobriedad y de austeridad ante el país. Esa noche se queda en La Moneda, esa es su decisión”.

Así, se analizaron dos eventuales lugares para instalar el dormitorio de José Antonio Kast y su esposa: las dependencias del tercer piso, en el centro de La Moneda y mirando hacia la Plaza de la Constitución; y el despacho que usó Cecilia Morel durante los gobiernos de Sebastián Piñera, en el ala nororiente del segundo piso.

Ante esto, fue Pia Adrisola la encargada de definir dónde vivirán, eligiendo la oficina de la ex Primera Dama, las que en la actualidad son ocupadas de manera transitoria por la División Jurídica de la Segpres.