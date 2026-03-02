Se acaba el calor en Santiago: anuncian lluvias y fuerte descenso en las temperaturas

Durante la jornada se espera un cambio en las condiciones meteorológicas, marcado por un aumento de la nubosidad en horas de la tarde.

Tras semanas de estabilidad y temperaturas cercanas a los 30°, Santiago enfrentará este lunes 2 de marzo un cambio en las condiciones del tiempo, con más nubosidad y posibilidad de lluvias en algunos sectores de la capital.

El meteorólogo de TVN, Iván Torres, actualizó el pronóstico para esta jornada en la capital y advirtió la posibilidad de precipitaciones débiles en zonas específicas de Santiago.

Según explicó el experto, durante esta jornada se registrará un cambio en las condiciones meteorológicas, con aumento de nubosidad hacia la tarde. Además, las temperaturas máximas no superarían los 27°.

Respecto a la probabilidad de lluvias, Torres indicó que podrían presentarse en la zona oriente de Santiago. “Probablemente caigan gotitas, sería menos de 1 milímetro”, señaló, mencionando comunas como San José de Maipo, La Florida y Peñalolén.

En el sector sur, como Buin, también podrían registrarse precipitaciones débiles entre las 17:00 y 19:00 horas. En cambio, precisó que “en Santiago Centro y Providencia no debería” llover.

Por su parte, Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología de Megatiempo, detalló que “aparece la probabilidad de chubascos débiles, débiles, en sectores de la cordillera de la Región Metropolitana y eventualmente de la precordillera, muy débiles. Estamos hablando de entre 1 y 3 milímetros”.

El fenómeno estaría asociado a un sistema frontal que avanzará hasta el extremo norte de la Región de O’Higgins, lo que podría generar precipitaciones aisladas en el sur de la Región Metropolitana durante la tarde. “No se puede descartar que en la parte sur de la Región Metropolitana puedan caer unas precipitaciones muy débiles, muy aisladas, muy puntuales durante la tarde”, apuntó Sepúlveda.

Asimismo, indicó que en las provincias de Melipilla, Maipo, Talagante y Cordillera “podríamos tener, insisto, una llovizna, un goteo, unas precipitaciones débiles, muy débiles, muy locales durante la tarde de este lunes”.