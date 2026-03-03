La nueva propuesta del Ministerio de Salud busca clasificar los alimentos según su riesgo de contaminación, entre otros puntos.

El Ministerio de Salud (Minsal) presentó una propuesta de norma destinada a regular la venta de alimentos en la vía pública o comida callejera, incluyendo carritos, quioscos y vehículos como los food trucks, que actualmente se encuentra a la espera de la toma de razón por parte de la Contraloría.

Según consigna El Mercurio, el documento advierte sobre el riesgo de intoxicaciones alimentarias graves derivadas de la contaminación microbiológica de materias primas o de los productos durante su manipulación.

Además, plantea que es “indispensable regular las condiciones sanitarias de la venta de alimentos realizada a través de máquinas expendedoras emplazadas en lugares de acceso público”.

Así es la nueva norma que se aplicará para fiscalizar la comida callejera

La norma propone clasificar los alimentos según el nivel de riesgo de contaminación como mínimo, bajo, medio y alto.

En la categoría de riesgo mínimo se incluyen productos envasados, como galletas o bebidas, mientras que el riesgo alto abarca alimentos elaborados en el mismo puesto y que contienen ingredientes como carne, pescados, mariscos o huevos.

El decreto busca que los puntos de venta cuenten con instalaciones adecuadas para la manipulación de alimentos, incluyendo espacio de trabajo, sistema de agua potable, lavaplatos, jabón y sistemas de refrigeración, entre otras exigencias.

Cristián Cofre, jefe del Departamento de Nutrición y Alimentos del Ministerio de Salud, explicó que “el enfoque de la actualización normativa, que aborda entre otras instalaciones a los food trucks, fue realizar un ordenamiento de las exigencias a los puestos de venta de alimentos en la vía pública”.