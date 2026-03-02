Tras entrega de 260 mil viviendas: Minvu anuncia cumplimiento de Plan de Emergencia Habitacional

El Minvu detalló que el plan alcanzó al 97% de las comunas de todo el país, registrando incluso un cumplimiento superior al 150% en algunas regiones.

Carlos Montes, ministro del Minvu, anunció el cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional, tras concretar la entrega de la vivienda número 260 mil en un acto en la comuna de Renca.

Montes declaró que “hemos cumplido con lo que nos comprometimos cuando el presidente de la República nos encomendó esta misión. Este hito resulta aún más significativo si consideramos que se implementó en condiciones adversas, con un sector de la construcción deprimido por los efectos de la pandemia, el alto costo de los materiales y las barreras de acceso al crédito para las familias”.

“El plan fue la herramienta clave para enfrentar la crisis y asegurar, adicionalmente, la continuidad de la política habitacional con más de 150 mil viviendas en pleno desarrollo para Chile. Precisamente por ello es tan valiosa su extensión a 2029, porque se consolida una gestión con visión de Estado y capacidad técnica renovada para enfrentar el déficit habitacional en el país”, agregó el secretario de Estado.

En esta línea, aseveró que se registraron “cifras históricas de construcción” en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama en comparación con el periodo 2014-2021, mientras que la vivienda pública llegó a aportar el 57% de la inversión inmobiliaria nacional.