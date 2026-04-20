“Puede ser que haya una red”: madre del atacante de colegio de Calama da su hipótesis de caso

“Perdón, yo sé que no hay palabras que vayan a devolver la vida de ella. No hay palabras, no hay gestos, ni la peor condena que mi hijo pueda recibir”, lamentó.

La madre del estudiante de 18 años que causó la muerte de una inspectora en el Instituto Obispo Silva Lezaeta dio luces de los diagnósticos que acarreaba su hijo y de las motivaciones que estarían detrás del ataque.

Fue el viernes 27 de marzo que, premunido de armas cortantes, el estudiante -de quien el tribunal ordenó no difundir su identidad- dio muerte a la inspectora María Victoria Reyes y agredió a cuatro personas: una inspectora y tres adolescentes del colegio. En un cuaderno de su propiedad, dio cuenta de que tenía motivaciones antinatalistas y misantrópicas y que planeaba suicidarse después de este ataque, lo que fue frustrado debido a que uno de los alumnos logró reducirlo.

Durante las semanas siguientes, una serie de amenazas de atentados y tiroteos -de las cuales ninguna se ha concretado- sumados a otros hechos de violencia escolar ocurrieron en colegios a lo largo de todo el país. Hoy el atacante permanece en prisión preventiva.

“Puede que haya una red”

En conversación con Chilevisión, la madre del imputado pidió resguardar su identidad por seguridad y entregó sus motivos para hablar. “Hay mucha gente que no entiende el proceso que estábamos viviendo con mi hijo, la batalla que estábamos dando con él, como familia, como padres. La gente juzga sin saber. Trato de buscar5 palabras, preguntas ¿por qué? ¿por qué mi hijo? Elaboro hartos cuestionamientos. Tal vez si fueron malos diagnósticos, malos medicamentos. He llegado a pensar, de repente hasta en un demonio”, dijo.

“Nunca golpeó, nunca fue agresivo, nunca tuvo mal comportamiento, un niño tranquilo. Nosotros hacíamos de todo para motivarlo. Yo veía que estaba muy deprimido”, relató. Incluso, en febrero de este año le pagaron un viaje a Estados Unidos, del que volvió igual de desanimado, reveló la mujer.

También aclaró que al principio pensó que su hijo podría ser una de las víctimas del hecho “grave” que al principio se difundió que estaba ocurriendo en el colegio. Por eso, sintió alivio cuando Carabineros le comentó que su hijo estaba vivo. “Me vino el alma al cuerpo, porque todavía no sabía lo que había pasado. Después me comentan y ahí entré en estado de shock”, añadió la madre.

Por otra parte, dio a conocer su hipótesis del caso. “Yo soy una mamá que trabaja, no podía estar 24 horas al día. Los niños se meten en redes. Una de mis teorías es que haya caído en un grupo en el cual fue manipulada su cabeza. Puede ser que haya una red. Por muchos años atrás se habló de la ballena azul, de un juego. No lo descarto”, dijo.

El llamado al Gobierno

Respecto del día del ataque, sostuvo que le llamó la atención que su hijo se había levantado temprano para asistir a clases, algo no usual. También contó que su hijo se tomó los medicamentos que le había recetado la psiquiatra. Según dijo, su hijo tenía depresión severa, trastornos del sueño y crisis de pánico, y que el colegio estaba al tanto. La madre, además, hizo hincapié en que recientemente, por orden médica le habían disminuido la dosis de aripripazol, un antipsicótico, lo que causó cambios en su comportamiento.

Sobre las armas, especificó que únicamente sabía que su hijo había adquirido una ,luma para que ella pudiera defenderse en caso de ser víctima de un portonazo, algo que le llamó la atención. “No sé si las habrá llevado en la mochila (las armas) o si se lo habrán facilitado otras personas”, comentó.

“Perdón, yo sé que no hay palabras que vayan a devolver la vida de ella. No hay palabras, no hay gestos, ni la peor condena que mi hijo pueda recibir. Ojalá en algún momento pueda de frente decírselo. Si pudiera dar la vida, lo haría, para que mi hijo estuviera bien, para que ella estuviera con vida. Agradezco a dios que las otras personas estuvieran bien, lo pedía en mis oraciones. Sé que mi hijo contra ellos nunca tuvo nada, o que haya sido un motivo de venganza contra ellos. Su cabeza estalló, estaba mal”, aseveró.

Hacia el final de su relato, hizo un llamado al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación. “Que le den mucha prioridad a la salud mental”, zanjó.