“Llaman y cortan” y otros nombres con que los chilenos identifican las llamadas spam

Según la aplicación Trucaller, Chile se ubicó en el segundo lugar a nivel mundial de los países que más recibe llamadas spam.

Las llamadas spam se han vuelto en todo un problema para muchos chilenos, pero aún así han sabido tomarse con humor la situación y así lo evidenciaron registros de Trucaller.

Dicha aplicación permite saber el origen de aquellos números que no tienes registrados en tu teléfono y permiten advertir a otros usuarios en caso de, precisamente, aquellos contactos que no conoces.

Según se dio a conocer, Chile se ubicó en el segundo lugar a nivel mundial de los países que más recibe llamadas spam, según Trucaller. En total, durante 2025 los chilenos recibieron en promedio 31 llamadas spam al mes por persona.

Cristóbal Castillo, Country Manager de Truecaller en Chile, señaló que “responder con ironía, sarcasmo o humor a situaciones molestas es muy propio de los chilenos. Por eso no sorprende encontrar identificaciones tan particulares para números asociados a spam o llamadas no deseadas“.

Entre los nombres que más registraron en la aplicación se encuentran:

El primo chanta.

Payaso solo webea.

Joden mucho.

Campañas políticas spam.

Valeria deja de webiar.

Sensual Plus Lencería.

La que cuelga.

Llaman y cortan.

Pese a lo hilarante que puede ser la situación, Castillo hizo un llamado a los usuarios a usar la herramienta de manera prolija, ya que “las personas que reciben estas llamadas con estos nombres no están siendo protegidas, por lo que el llamado es a tratar de usar palabras o nombres lo más real posible, ejemplo, si es posible fraude agregarlo tal cual“.