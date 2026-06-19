Encuesta Black & White: 64% rechaza el financiamiento que propone el Gobierno para Sala Cuna Universal

Además se instó a que el Gobierno buscara otro mecanismo que no toque el Seguro de Cesantía de los trabajadores.

La edición de esta semana de la encuesta Black & White abordó la noticia respecto a la propuesta del Gobierno sobre el proyecto de Sala Cuna Universal el cual será financiado con fondos de los trabajadores en el Seguro de Cesantía.

“En primer lugar, hay una cotización de 0,35%, que va a ser totalmente compensada con una reducción de la cotización del empleador al Seguro de Cesantía. Con esta cotización se va a crear un fondo de sala cuna para los hijos de padres y madres trabajadoras”, explicó el ministro del Trabajo, Tomás Rau.

Además, agregó que “al compensar esta cotización de 0,35% con una reducción en la cotización que paga el empleador al Seguro de Cesantía, no hay un aumento en el costo laboral. Al empleador no le va a salir más caro contratar con este esquema de financiamiento“.

“Efectivamente, va a haber una reducción en la contribución a las cuentas individuales del seguro de cesantía y al Fondo de Cesantía Solidario, eso es innegable”, sentenció.

Según la encuesta Black & White, un 64% declaró no estar de acuerdo acuerdo con la vía de financiamiento propuesta por el Gobierno para la Sala Cuna Universal, y que debería buscarse una fórmula que no toque el Seguro de Cesantía.

En otra área sobre el tema, un 37% considera que el proyecto Sala Cuna aumentará el empleo femenino, y contradictoriamente hay un 29% que piensa que disminuirá el empleo femenino.