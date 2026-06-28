FOTO – Por qué retiraron la cruz de la Iglesia de las Carmelitas de Viña del Mar

El retiro de la cruz de la iglesia fue gracias a la labor del equipo de Prevención de Riesgos del municipio de Viña del Mar.

Durante la mañana de este domingo 28 de junio se concretó el retiro de la cruz de la Iglesia de las Carmelitas, ubicada en la comuna de Viña del Mar.

El operativo fue encabezado por la alcaldesa Macarena Ripamonti junto al párroco del recinto, a través de la Oficina de Asuntos de DIDECO y en coordinación con el equipo de Seguridad Pública Municipal.

El motivo por el que fue retirada se debe a que tras el sismo grado 6,0 que se registró el pasado 31 de mayo, la estructura se inclinó, generando la posibilidad de que cayera y pudiera ser un peligro para quienes transitan por esta concurrida avenida de la Ciudad Jardín.

AGENCIA UNO.

Ripamonti declaró que “el primer objetivo fue siempre resguardar a las personas que transitan diariamente por el sector de Avenida Libertad, uno de los lugares más emblemáticos de nuestra ciudad”.

La jefa comunal destacó que el retiro de la cruz de la iglesia fue gracias a la labor del equipo de Prevención de Riesgos del municipio de Viña del Mar, ya que sus funcionarios “cuentan con certificación para trabajos en altura”.

A eso se sumó la gestión de una grúa pluma y la preparación técnica del equipo, quienes “pudieron ejecutar esta compleja maniobra de manera segura y exitosa”.