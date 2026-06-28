Los antecedentes penales de hombre acusado de provocar incendio en el departamento de su expareja e hijos

El sujeto fue detenido en Estación Central tras ser acusado de iniciar el fuego que afectó el inmueble.

CAPTURA T13.

Un hombre fue detenido en la comuna de Estación Central, luego de ser acusado de provocar el incendio que afectó el departamento en el que vive su expareja y sus hijos durante la madrugada de este domingo.

El hecho ocurrió en la intersección de General Baquedano con Rosas, en Santiago Centro, y fueron cámaras de seguridad los que lo captaron lanzando líquido acelerante al inmueble, para luego encender el fuego.

El capitán Fabián Marambio, de la Prefectura Santiago Central de Carabineros, afirmó que en las cámaras del lugar ve a “un individuo con vestimentas oscuras que habría lanzado acelerante al primer piso, lo que habría provocado el incendio”.

Según relató la mujer a la prensa, el sujeto “es una persona que está mal de la cabeza, me amenaza de muerte, yo a veces ni salgo por miedo pero hoy se suma esto”. Además, aseguró que el ataque habría sido luego de que se enterara que había iniciado una nueva relación.

El incendio en el departamento de su expareja se suma a una serie de ataques que ya había protagonizado el hombre detenido en el mismo edificio. “Él mismo rompió la ventana”, señaló la mujer, quien precisó que, incluso, hace poco estuvo detenido.

El imputado, de nacionalidad peruana, efectivamente cuenta con numerosos antecedentes por delitos como hurto, violencia intrafamiliar y consumo de bebidas alcohólicas, aunque no presenta órdenes vigentes.