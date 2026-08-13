Asado con karaoke: registro complica versión de Natalia Duco ante denuncia de mal uso de vehículo fiscal

Si bien el Ministerio de Deporte aseveró que Duco uso el vehículo para una reunión de trabajo, un video del evento deja en entredicho esta versión.

AGENCIA UNO

Natalia Duco, ministra del Deporte, enfrenta una investigación de la Contraloría General de la República, tras una denuncia por eventual uso de un vehículo fiscal durante una fiesta de celebración y la Beca Proddar.

En la acción presentada ante Contraloría, el denunciante pide “se investigue el uso del vehículo fiscal el día 23 de abril, fecha en la cual la ministra Natalia Duco asistió con medios públicos a una actividad nocturna de celebración, ajena a su rol como ministra”.

Sin embargo, en la respuesta entregada por la secretaria de Estado y firmada por el subsecretario Andrés Otero, dada a conocer por La Tercera, se precisa que la noche del 23 de abril hizo uso de un vehículo fiscal para asistir a una reunión de trabajo.

“Es necesario señalar que, como consta en bitácora del vehículo institucional (…), en dicha jornada la Secretaria de Estado se trasladó a una reunión de trabajo sostenida con ambos gabinetes ministeriales en el domicilio particular de una exservidora a honorarios de esta Cartera Ministerial”, detalla el documento.

La respuesta del Ministerio del Deporte agregó “de esta manera, la Ministra del Deporte ha dado cabal cumplimiento al artículo 2° del Decreto Ley N°799, de 1974 y la jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en los dictámenes N°s. 49.718, de 2008 y 10.356, de 2018, que dispone que los vehículos estatales solo pueden ser utilizados para el cumplimiento de funciones inherentes a los fines institucionales, estando absolutamente prohibido su uso en cometidos particulares o ajenos al servicio al cual pertenecen”.

En la bitácora dada a conocer por La Tercera, la ministra Natalia Duco fue llevada a un domicilio en Lo Curro, en la comuna de Vitacura.

Sin embargo, el medio dio a conocer un video donde aparece la titular del Deporte junto a un grupo de funcionarios de la cartera celebrando un asado y cantando karaoke, en el marco de una fiesta de camaradería, compartiendo incluso el afiche de la cita.

En el registro además se ve al conductor del automóvil en cual se trasladaba Duco, tapado con una frazada en la terraza del domicilio.