¿Cuándo regresará la lluvia a Santiago? Meteorólogos anticipan cambio en el clima

Tras la última lluvia, Santiago atraviesa días marcados por condiciones más estables y temperaturas agradables. Sin embargo, este escenario podría cambiar durante la próxima semana, ya que los primeros análisis meteorológicos muestran señales de un nuevo sistema frontal acercándose a la zona central.

Según la meteoróloga de Megatiempo, Catalina Cortés, desde el lunes 24 de agosto podrían registrarse nuevas precipitaciones en distintos sectores del país. En tanto, la Región Metropolitana (RM) aparece entre las zonas que podrían recibir lluvias durante los días siguientes.

La fecha que comienza a tomar fuerza es el 27 de agosto, jornada en la que podría ingresar un sistema frontal a la zona central. El meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), Elio Brufort, explicó que “los primeros análisis indicarían que tal vez como para el 27 podría llegar algún sistema frontal a la zona central, pero todavía está en análisis”.

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Por su parte, Cortés señaló que entre el 26 y 28 de agosto se observa una señal de mayor intensidad de lluvias en Santiago. De todas formas, ambos especialistas recalcan que se trata de una proyección anticipada y que todavía existe incertidumbre respecto de la cantidad de agua y las zonas específicas que podrían recibir lluvia.

Mientras tanto, el panorama para los próximos días seguirá siendo más estable debido a la presencia de un régimen de altas presiones. Para Santiago se esperan temperaturas máximas relativamente altas para la época, con valores que podrían alcanzar los 22 °C durante el viernes y sábado, acompañados de mínimas cercanas a los 4 °C y 6 °C.

En ese contexto, la DMC recordó que sus pronósticos oficiales tienen una ventana de hasta cinco días, por lo que la eventual llegada de precipitaciones deberá confirmarse a medida que se acerque la fecha. Por ahora, la señal apunta a que la última semana de agosto podría traer un nuevo cambio de tiempo a Santiago, aunque todavía no existe certeza de que la lluvia llegue directamente a la capital.