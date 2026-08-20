Lo que se sabe del hombre detenido por amenazas contra José Antonio Kast

El sujeto fue detenido en la vía pública en San Pedro de la Paz tras ser localizado y obtener una orden por parte del tribunal.

En las últimas horas, un hombre fue detenido en San Pedro de la Paz, en la Región del Biobío, acusado de realizar amenazas contra el presidente José Antonio Kast a través de redes sociales.

El operativo lo llevó a cabo el Departamento OS9 de Carabineros, en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, tras una denuncia que se presentó el pasado 15 de agosto.

Según la información entregada por Carabineros, el sujeto imputado fue identificado con las iniciales J.L.L.C., es de nacionalidad chilena y tiene 30 años.

Tras obtener una orden por parte del tribunal, fue detenido por el OS9 en la vía pública tras ser localizado durante la tarde de este miércoles en San Pedro de la Paz.

Según la institución policial, el chileno no cuenta con antecedentes penales. Sin embargo, ha cometido reincidencias respecto a delitos como hurto, desórdenes públicos y robo en lugar no habitado. Además, ha portado elementos para cometer ilícitos.

El hombre es acusado de proferir amenazas contra el presidente José Antonio Kast y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a través de publicaciones en redes sociales de libre acceso.

La causa es indagada como un delito de amenazas no condicionales contra el Presidente de la República.