“Las ametralladoras que tenemos tienen 50 años”: General (R) Yáñez alerta por falta de equipamiento en Carabineros

El exgeneral director de Carabineros cuestionó el equipamiento disponible para los funcionarios y aseguró que la institución enfrenta una desventaja frente al poder de fuego de los delincuentes.

El exgeneral director de Carabineros Ricardo Yáñez aseguró que los funcionarios de la institución enfrentan una desventaja frente al poder de fuego de los delincuentes, debido a la falta de equipamiento y elementos de protección.

Sus declaraciones se producen luego del asesinato de un quinto uniformado en un período cercano a siete meses.

El último caso corresponde al sargento segundo Jaime Urrea Burgos, quien murió la noche del domingo durante un procedimiento por violencia intrafamiliar en Quilleco, donde fue atacado por un sujeto armado con una escopeta. Frente a esta seguidilla de homicidios, Yáñez calificó el balance como “una cifra absolutamente aberrante”.

Consultado sobre si Carabineros se encuentra en igualdad de condiciones frente al armamento utilizado por los criminales, el general en retiro fue categórico y respondió que no. En ese contexto, sostuvo que existen carencias de elementos básicos para los funcionarios: “Por cierto hacen falta, quisieramos tenerlos todos, pero no tenemos para todos. Hoy día no tenemos pistolas para todos los carabineros”, afirmó.

Yáñez también apuntó a la antigüedad de parte del arsenal y a la falta de implementos de protección. “Las ametralladoras que tenemos tienen 50 años, no hay pistolas para todos los carabineros, chalecos antibala del nivel 3, 2, no tenemos para todos, tampoco cascos. Pero todos los que salen al servicio, lo hacen con sus elementos de protección”, señaló. Sobre los cascos balísticos, agregó: “Hay cascos balísticos, pero no personalizados para cada uno”.

El exjefe policial planteó que también existen diferencias en las reglas que regulan la actuación de los funcionarios durante los procedimientos. Si bien sostuvo que los protocolos actuales son adecuados, afirmó que “hay otras reglas, en otras partes, que impiden algunas acciones previas, que el carabinero podría tener acá, como la regla de los 12 pasos y un montón de otras reglas que no existen acá”.