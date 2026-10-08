Instituto Libertad cuestiona carta de rector UC contra Presupuesto: “Está peleando por su chiringuito”

Gustavo Díaz puntualizó que “la educación superior tiene una dimensión de inversión en capital humano, en investigación, en productividad, no se trata solo de gasto corriente. Pero eso no significa que tengamos que darle un cheque en blanco”.

AGENCIA UNO

El economista Gustavo Díaz, del Instituto Libertad, cuestionó al rector de la Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera, por pedir rechazar la partida para la educación superior del Presupuesto 2027.

Díaz sostuvo a radio Cooperativa que “la carta del rector (…) tiene su mérito, pero es un incumbente y él está peleando por su chiringuito, por decirlo en términos supercoloquiales. Cada peso que tú le pones a educación, se lo estás sacando a otros sectores que son también dolores, entre comillas, para la sociedad”.

El economista del Instituto Libertad recalcó que “los números son los números, hay que buscar los criterios (…) y definir en base a un consenso amplio. Y la Ley de Presupuesto es una de las pocas instancias en las cuales todos estamos mirando la misma cosa y cada uno pone sus aprensiones y sus reparos”.

Gustavo Díaz puntualizó que “la educación superior tiene una dimensión de inversión en capital humano, en investigación, en productividad, no se trata solo de gasto corriente. Pero eso no significa que tengamos que darle un cheque en blanco, ¿verdad? Porque el sistema universitario necesita mayor eficiencia, necesita más transparencia y por último, tiene que rendir cuentas”.

En esa línea, el representante del centro de estudios vinculado a Renovación Nacional aseveró que “tenemos que discriminar, porque las instituciones son distintas. Entonces, no todas son iguales, hay desempeños diferentes. Tenemos que pisar el acelerador acá en materia de focalización porque los resultados no han sido los mejores y tampoco esto está asegurado en el tiempo. O sea, con escenarios de estrechez fiscal, la sostenibilidad de las políticas se pone en duda”.