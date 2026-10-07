Arzola y llamado de rector UC a rechazar Presupuesto: “Recursos para ed. superior en última década se han duplicado”

En una carta enviada a la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuesto, De la Llera aseveró que “lo que este proyecto pone en riesgo son los principios sobre los cuales Chile ha construido uno de los sistemas universitarios más sólidos de América Latina”.

AGENCIA UNO

María Paz Arzola, ministra de Educación, salió al paso de la postura expresada por Juan Carlos de la Llera, rector de la Universidad Católica, quien llamó al Congreso Nacional a rechazar el Presupuesto destinado para la materia.

En una carta enviada a la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuesto, De la Llera aseveró que “lo que este proyecto pone en riesgo son los principios sobre los cuales Chile ha construido uno de los sistemas universitarios más sólidos de América Latina”.

El rector de la U. Católica apeló a los resultados internacionales obtenidos por instituciones como la Universidad de Concepción, Universidad Católica de Valparaíso y Federico Santa María, entre otras para cuestionar los recortes a la educación superior.

“Cuando a una institución que lo está haciendo bien se le quitan recursos, el daño recae directamente sobre su proyecto educativo y sobre los estudiantes que forma. Ninguna política pública razonable castiga el desempeño. Me cuesta entender, y creo que al país le costará entender, por qué se reducen los recursos precisamente allí donde el Estado ha obtenido sus mejores retornos”, precisó Juan Carlos de la Llera en la misiva compartida por La Tercera.

Para cerrar, el rector acusó que “resulta difícil identificar qué objetivo de política pública persigue este presupuesto. Su efecto evidente es perjudicar los proyectos educativos de un sistema que, a la luz de cualquier comparación internacional, se cuenta entre lo mejor que tiene Chile”, por lo que instó a rechazar las partidas de Educación.

Ante estas críticas, la ministra María Paz Arzola respondió que “tenemos efectivamente un sistema de educación superior sólido que destaca respecto a, por ejemplo, los sistemas educativos de la región”.

“La decisión que nosotros hemos tomado hoy día es poder priorizar esos primeros años donde se forma cerca del 90% del desarrollo cerebral, que es la primera infancia, que es la educación parvularia”, agregó Arzola, quien puntualizó que “los recursos para los jardines infantiles llevaban años estancados mientras que los recursos para la educación superior en la última década se han duplicado”.

Es por esto que la titular del Mineduc dejó en claro que la entrega de recursos “tiene que ser coherente con ese discurso y el presupuesto que hemos presentado justamente responde a ese foco y a esa necesidad”.