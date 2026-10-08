“Me parece gravísimo”: Ángel Valencia cuestionó restricciones presupuestarias al Ministerio Público

“Una de las herramientas más frecuentes que tienen los gobiernos para intervenir en las decisiones que toman los ministerios públicos es el control presupuestario”, recalcó.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, reveló su preocupación ante las restricciones de gastos para el Ministerio Público que incorpora la Ley de Presupuesto 2027 presentada por el Gobierno, y alertó de los riesgos que conlleva.

De acuerdo con lo establecido en la Partida 23 de la mencionada ley, para el año que viene se contempla un presupuesto de $336,3 mil millones para la Fiscalía Nacional.

En particular, la Glosa 01 contempla un límite de 681,8 millones de pesos para las horas extraordinarias, así como un máximo de 848,9 millones en gastos para viáticos en el territorio nacional y 146,9 millones para viáticos en el exterior.

Paralelamente, a la Fiscalía Supraterritorial se le asignan 26,2 millones en horas extras y 52,4 millones en viáticos nacionales.

Valencia criticó restricciones presupuestarias al Ministerio Público

Al abordar las restricciones de gasto para el Ministerio Público, que limitan horas extraordinarias, viáticos y capacitaciones, además de exigir autorizaciones constantes ante la Dirección de Presupuestos (Dipres), Ángel Valencia las consideró gravísimas.

“Esto me parece gravísimo. Una de las herramientas más frecuentes que tienen los gobiernos para intervenir en las decisiones que toman los ministerios públicos, a nivel regional, es el control presupuestario: el castigo presupuestario o el premio presupuestario“, apuntó el fiscal nacional durante su presentación ante la Comisión Mixta de Presupuestos.

Ahondó en el tema y sostuvo que “el riesgo de esto es que, si en algún momento necesito tomar la decisión de mandar a algunos fiscales a Colombia y me falta plata, tenga que ir a la Dipres a pedirle autorización. ¿Cómo le explico si, por ejemplo, hay una investigación de lavado de activos y tengo prohibición expresa, incluso, hasta de hablar de la existencia de la investigación?“, alertó.

Además, advirtió que “si prospera esta nueva medida, nos veríamos obligados a revisar eventualmente la continuidad del proyecto” del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).