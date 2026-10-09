Por qué la Fiscalía iniciará una investigación por el aluvión de Las Condes

El caso quedó en manos de del fiscal jefe de Las Condes, Francisco Lanas, y del fiscal adjunto Manuel Zarálas.

La Fiscalía Oriente anunció la decisión de iniciar una investigación para determinar el origen y las eventuales responsabilidades por el aluvión que afectó al sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes.

El caso quedó en manos de del fiscal jefe de Las Condes, Francisco Lanas, y del fiscal adjunto Manuel Zarálas. En tanto, las diligencias quedarán a cargo del personal especializado de OS9 y Labocar de Carabineros.

Con esta indagatoria se buscará establecer bajo qué las circunstancias se desató el desastre y así se determinará si existen responsabilidades penales asociadas.

El fiscal Lanas señaló que “el día de hoy (viernes), la Fiscalía Oriente inició una investigación con el objeto de establecer eventuales responsabilidades penales en la ocurrencia y consecuencias en los hechos ocurridos en el sector de San Carlos de Apoquindo en la comuna de Las Condes”.

El anuncio de la Fiscalía Oriente ocurre a menos de 24 horas de que se registrara el aluvión en Las Condes donde seis personas resultados heridas y 75 viviendas resultaron con daño mayor. En tanto, otras 2.285 viviendas registraron un daño menor y otro número por confirmar están “en evaluación”.

A raíz de la emergencia, la directora de Senapred, Alicia Cebrán, hizo un llamado a no acercarse a la zona afectada. “Hay un alto movimiento de recursos, de personal de emergencias, de maquinaria trabajando, y la prioridad es esa”, indicó.