Primer condenado por crimen de Ronald Ojeda estará 20 años en prisión

Dado el convenio de extradición con Costa Rica, Mickael Villegas no recibió la pena acorde al delito de secuestro con homicidio, que correspondía a 50 años.

AGENCIA UNO

El Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a Maickel Villegas Rodríguez a cumplir la pena de 20 años de presidio efectivo, por su participación en el secuestro con homicidio de Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de 2024 en Independencia.

En el fallo, se acreditó que Villegas Rodríguez prestó labores logísticas, seguimiento y asistencia en la huida de los autores materiales del crimen de Ojeda.

El tribunal explicó que, dado el convenio de extradición con Costa Rica, no podrá aplicarle una pena superior al máximo que permite la legislación de ese país, que en este caso correspondía a 50 años de cárcel.

Ese compromiso “obliga a todos los órganos del Estado, incluido este tribunal, pues fue la condición bajo la cual se obtuvo la entrega, y su inobservancia comprometería la responsabilidad internacional de Chile. Las penas de presidio perpetuo y de presidio perpetuo calificado, por su carácter indeterminado y de por vida, son incompatibles con ese límite, de manera que ninguna de las dos que contempla el marco legal puede imponerse al acusado”.

El Poder Judicial recalcó que en esas condiciones, “y no porque concurra alguna causa legal de rebaja, que no la hay, sino únicamente para dar cumplimiento a la garantía otorgada al Estado requerido, el tribunal impondrá la pena temporal más próxima a la que legalmente corresponde, que es la de presidio mayor en su grado máximo, y cuya extensión va de quince años y un día a veinte años”.