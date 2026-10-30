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Joven secuestrado en Estación Central fue asesinado: hay cinco detenidos

Martín Pérez Burgos, de 19 años, fue encontrado sin vida en Colina tras permanecer desaparecido desde el lunes.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

El cuerpo de Martín Pérez Burgos, joven de 19 años que había sido secuestrado el lunes en Estación Central, fue encontrado este viernes en la comuna de Colina.

De acuerdo con los antecedentes preliminares de la investigación, la víctima fue asesinada pocas horas después de su rapto, pese a que sus captores exigieron $50 millones a su familia a cambio de liberarlo. Por el caso, cinco ciudadanos venezolanos fueron detenidos.

Joven secuestrado en Estación Central fue asesinado

El joven fue visto por última vez cerca de las 21:00 horas en calle Placilla, por lo que sus cercanos presentaron una denuncia por secuestro durante la madrugada del martes.

Posteriormente, los captores enviaron un video en el que Martín aparecía con una pistola apuntándole a la cabeza y rogaba a su padre: “Papi, me van a matar si no pagas”. Aunque la familia aseguró haber entregado parte del dinero solicitado, perdió contacto con los secuestradores.

El director de Control de Drogas e Investigación Criminal de Carabineros, general Jaime Velasco, señaló que los peritajes permitieron establecer que el homicidio ocurrió durante las primeras horas de cautiverio. “Conforme a los antecedentes que el laboratorio criminalístico trabajó en el sitio del suceso, los antecedentes preliminares indican que la muerte se ocasionó pocas horas después de materializado el secuestro”, sostuvo. Entre las hipótesis investigativas se encuentra que el rapto habría tenido su origen en una compra de droga.

En cuanto a los detenidos, todos venezolanos, cuatro estarían directamente vinculados con el secuestro, mientras que uno sería quien ejecutó el homicidio. El fiscal jefe de ECOH Metropolitano (s), Pablo Sabaj, confirmó el resultado de las diligencias: “se trabajó intensamente desde el martes de la madrugada hasta hoy, lográndose la detención de cinco personas”.

Además, precisó que “una de las personas detenidas el día de hoy es probablemente quien le dio muerte a la víctima del secuestro”.

El persecutor agregó que también fue detenido quien habría recibido el dinero del rescate y que todavía se busca a otras personas que habrían participado de manera periférica.

“El fallecimiento se produce en las primeras horas de cautiverio, y si bien hubo una recolección de dinero a propósito del pago del rescate, tenemos también detenida a la persona que recolectó ese dinero”, afirmó. Los cinco imputados deberán enfrentar el control de detención en el Sexto Juzgado de Garantía.

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