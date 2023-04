Esteban Paredes se defiende por apoyo a Ravinet: “Es un acto de buena fe”

28 de Abril de 2023

"Mi libertad de expresión es igual que la del resto y la ejerzo con respeto, porque se que muchos chilenos sufren día día con un flagelo terrible. No hay dobles lecturas, ni menos trasfondos políticos".

Esteban Paredes salió al paso de los cuestionamientos recibidos, luego que se conociera que es parte de la campaña telefónica de Jaime Ravinet (IND-Evópoli) al Consejo Constitucional.

“Hola, soy Esteban Paredes y te pido que apoyes a Jaime Ravinet, porque es el único que se preocupa por nuestra seguridad. Yo confío en él”, fue el mensaje que varios capitalinos recibieron en sus celulares durante la jornada.

Esto hizo que hinchas de Colo-Colo y público en general expresaran sus críticas hacia el goleador histórico del fútbol chileno e ídolo albo por mostrar su preferencia política.

Ante esto, Paredes se valió de su cuenta de Instagram para responder que “con sorpresa leo muchos insultos en las redes sociales por un acto ciudadano, como cientos de miles que hay cada día y que no atropellan a nadie ni tampoco significan una vulneración de la buena fe”.

“Porque eso es, un acto de buena fe, lejos de ningún trasfondo político. Yo, al igual que millones de chilenos, tenemos ese pensamiento de vivir en lugares con más seguridad, mejor calidad de vida; y tras esa premisa no existen ideologías ni pensamientos con maldad”, argumentó.

Esteban Paredes precisó que “jamás me he involucrado en política partidista, ni tampoco lo haré. Lo mío es siempre el bien común, sin egoísmo, quizás a veces con ingenuidad, pero nunca pasando a llevar a nadie. Mi libertad de expresión es igual que la del resto y la ejerzo con respeto, porque se que muchos chilenos sufren día día con un flagelo terrible. No hay dobles lecturas, ni menos trasfondos políticos”.