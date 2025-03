Cálculo electoral, posparto y pocos antecedentes: las razones de la oposición para no arremeter contra Karol Cariola tras allanamiento

4 de Marzo de 2025

Desde las dirigencias de los partidos de oposición transmiten que los pocos antecedentes que se manejan de la causa, la situación de la diputada comunista que recientemente dio a luz y el hecho de que prontamente se votará una nueva mesa son motivos suficientes para no emprender una arremetida que implique remover a Cariola de su cargo.

Compartir

Un tibio llamado a renunciar. Esa fue la posición mayoritaria de las bancadas de oposición luego del allanamiento realizado en el domicilio particular de la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola (PC), diligencia llevada a cabo por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) por encargo del fiscal Patricio Cooper.

La diligencia, que se concretó durante la mañana de este lunes 3 de marzo, fue concretada en el marco de una arista investigativa derivada del Caso Sierra Bella. Dicha indagatoria está centrada en los eventuales delitos cometidos en la fallida compra del centro asistencial durante la administración de Irací Hassler en Santiago.

En el marco de esa investigación, la fiscalía encontró indicios de que Karol Cariola habría solicitado a Irací Hassler facilitar una patente de alcoholes para un cercano, según informó The Clinic.

Ese intercambio de mensajes -y no el conocido en que Cariola recomendaba a la ex alcaldesa implementar un centro médico con “perspectiva de género”- habría sido el motivo del Ministerio Público para incautar el teléfono y computador de la presidenta de la Cámara Baja.

El hecho, a juicio del ente persecutor, podría configurar el delito de tráfico de influencias, lo que habría motivado el allanamiento. “La investigación se encuentra abierta y en proceso de reunión de antecedentes”, acotó en un comunicado la fiscalía regional de Coquimbo.

Con todo, el allanamiento causó indignación en el oficialismo y Gobierno por el momento escogido por la Fiscalía para incautar los aparatos requeridos. ¿El motivo? Cariola había dado a luz a su primer hijo sólo horas antes de que personal de la PDI se presentara en su hogar.

Oposición descarta censura, pero pide renuncia

En la oposición el llamado fue a esperar que avance el proceso investigativo para emitir juicios. La “cautela” de las bancadas de oposición, sin embargo, contrasta con las arremetidas que tuvieron lugar en 2024: en dos ocasiones se intentó censurar la mesa directiva de la Cámara de Diputados encabezada por la militante comunista.

Ahora, con un allanamiento y la posibilidad de que Karol Cariola sea objeto de nuevas diligencias, la sensación era de que podía venir una nueva moción de censura. Esta vez, con un apoyo transversal en las bancadas de oposición.

No obstante, esta opción fue rápidamente descartada por las bancadas de los partidos de Chile Vamos. Incluso, algunos personeros de la oposición cuestionaron -al igual que la alianza de Gobierno- a la Fiscalía por el momento escogido para concretar la diligencia.

“Me parece lamentable el día que esto ocurrió, más allá de la gravedad de la situación en particular, que se haya dado la diligencia justo el día en que nace el hijo de la diputada Cariola, no me parece que haya sido lo mejor ni lo más óptimo”, dijo la diputada Camila Flores.

Opinión similar expresó el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien sostuvo que “podrían haber escogido otro día”.

Consultado por EL DÍNAMO, el diputado Arturo Alessandri señala que “más allá de la elección del día en que hacen el allanamiento, que podrá no ser el más adecuado, es importante que en este intento de desfalco de la administración de Irací Hassler en Santiago se llegue a tener toda la información: quién estuvo involucrado, cuánto dinero pretendían sacar del municipio, sobreprecios y si estaban involucrados tasadores, corredores, o funcionarios municipales.

Sobre la posibilidad de haber llevado adelante una moción de censura, el parlamentario gremialista hace una distinción: la arista investigada por el Ministerio Público no está relacionada a su función como presidenta de la Cámara.

“A mi juicio esto no tiene que ver con sus actuaciones como presidenta de la Cámara. Además, a esta mesa directiva le quedan pocos días. Tenemos que elegir nueva mesa a fines de marzo por lo tanto no tendría ningún sentido a mi juicio la censura”, explica el diputado.

Otros personeros del sector se remitieron a hacer un llamado a Cariola a renunciar lo más pronto posible. Eso sí, en la interna aclaran que no se tomarán medidas contra Cariola dado que esta no volverá a sus funciones como presidenta dado que su posnatal sobrepasa la fecha en que debe renovarse la testera de la Cámara.

“Parece necesario que se renueve (la mesa directiva) más que nada por la imposibilidad que tiene la diputada Cariola de seguir ejerciendo el cargo. Creemos que con la misma altura que ella ha desempeñado su función, cuestión que reconocemos más allá de nuestras profundas diferencias políticas, sabrá entender que la Cámara debe seguir adelante y que en dicho sentido es preferible que renuncie en los próximos días para evitar censuras que terminarán enlodando su trabajo y enrareciendo el ambiente propicio para los acuerdos”, asegura a EL DÍNAMO la jefa de bancada de diputados RN, Ximena Ossandón.

Por su parte, el diputado Johannes Kaiser, líder y abanderado del Partido Nacional Libertario hizo ver su preocupación ante la eventualidad de que fiscalía concrete otro allanamiento. Pero esta vez, en la oficina de la Presidencia de la Cámara.

“La diputada podría evaluar la renuncia para ahorrarnos la humillación de ver un allanamiento en la oficina de la Presidencia de la República”, enfatizó Kaiser.

Oficialismo apunta a fiscalía por allanamiento a Karol Cariola

El oficialismo, por su parte, apuntó sus dardos contra el Ministerio Público. Parlamentarios, ministros y las directivas de partidos de la alianza expresaron su repudio al allanamiento en el contexto en que se dio.

La primera en alzar la voz fue la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. “Todas las que hemos pasado por un parto nos podemos preguntar: ¿Era necesario en ese momento? No hay mucho más que comentar”, cuestionó la ministra..

La vocera de gobierno, Aisén Etcheverry, también apuntó a la manera en que se llevó a cabo la diligencia señalando que se pudo haber “hecho mejor”. “Las diligencias judiciales tienen que tener una cuota de humanidad“, agregó la secretaria de Estado.

Carolina Tohá, ahora ex ministra del Interior, también tuvo palabras para referirse a la polémica. Desde La Moneda, la entonces jefa del gabinete ministerial sostuvo que “cuesta mucho entender esto. Nosotros somos muy prudentes en no comentar decisiones de poderes que son autónomos, en respetar sus atribuciones. Pero en este caso, yo no encuentro una explicación para hacer un procedimiento de este tipo el mismo día que una persona da a luz. Sinceramente, supera mi comprensión. Espero que algún día recibamos una explicación”.

Dicha explicación provino del mismo fiscal Cooper, a cargo de la diligencia. En entrevista con La Tercera, el persecutor defendió su determinación señalando que “era urgente realizar la diligencia”.

“Asumo la responsabilidad de la dirección de esta investigación, pero era urgente realizar la diligencia, sino se ponía en riesgo la investigación”, sostuvo el fiscal.

Cooper, en todo caso, negó haber estado en conocimiento de que Cariola había entrado en trabajo de parto ese mismo día. “Hubo un tema técnico por el cual la PDI no pudo ingresar el sábado. Y como se hace en todos los casos, este no es especial, se decidió monitorear el departamento de la imputada. Fue así como la policía ingresó a las 7:00 AM del lunes, recién ahí se enteraron que la diputada no estaba en su hogar y se había trasladado a un centro asistencial”, explicó el persecutor.