Ministra Orellana defiende urgencia a proyecto de aborto legal: “Es un debate que tiene que darse”

Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, defendió la decisión del presidente Gabriel Boric de darle urgencia al proyecto de aborto legal hasta las 14 semanas de gestación.

La secretaria de Estado aseveró que “tal como lo hemos conversado con el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, una vez que se pudieran despachar los proyectos prioritarios, como lo eran la Superintendencia Isapre y la Ley Ricardo Soto, íbamos a entrar con esta discusión. No hay ninguna novedad en el cronograma“.

Orellana salió al paso de los cuestionamientos de la oposición, que apuntó que la medida del Ejecutivo se da a solo semanas de las elecciones y en medio de relaciones tirantes con La Moneda.

Al respecto, la titular de la Mujer declaró que “para los derechos de las mujeres y en particular para discusiones como esta, no han estado los votos antes. Lo importante es dar los debates“.

En cuanto a un eventual rechazo de la Democracia Cristiana al proyecto de aborto legal, Antonia Orellana apuntó que “esas son posiciones que están claras, pero es un debate que también el Ejecutivo ya ha instalado y que tiene que darse”.

La urgencia a la iniciativa de interrupción del embarazo hasta las 14 semanas fue ingresada este miércoles a la Cámara de Diputados por Presidencia, en la cual se consigna que “en uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales…, respecto del proyecto de ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo”.

Ante esta postura, desde la oposición dejaron en claro que el Ejecutivo no cuenta con los votos necesarios, por lo que, en palabras del jefe de bancada RN, Frank Sauerbaum, “van a seguir presentando proyectos que no tienen ningún destino ni una posibilidad de ser aprobado, para dar una señal a su sector de que cumplió una parte, aunque sea, de su programa de gobierno”.