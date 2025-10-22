El “dolor” de Jeannette Jara tras portazo de ex presidente Frei a respaldar su candidatura

La candidata oficialista lamentó que el ex mandatario no le devolviera la mano, tras apoyarlo en el pasado en sus dos campañas por La Moneda.

Jeannette Jara, candidata de Unidad por Chile, dejó ver su “dolor” por la decisión del ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, de no plegarse a la decisión de la Democracia Cristiana y entregarle su respaldo de cara a las elecciones presidenciales.

Quien evidenció esta situación fue la senadora Alejandra Sepúlveda, una de las voceras del comando, quien declaró a La Tercera que “Jeannette Jara tiene un dolor ahí, y esto lo confidenció en una reunión, porque ella ayudó en las dos campañas a Eduardo Frei. Hizo puerta a puerta, estuvo apoyando en las comunas donde le tocaba, entonces ella estuvo ayudando a Eduardo Frei y hoy día no hay reciprocidad”.

Por su parte, la propia Jeannette Jara expresó al respecto que “yo misma lo dije, pero lo entiendo también. El ex presidente Frei como ex presidente de la República tiene su propia opinión, y yo lo que tomo, más que calificar la posición de él, lo tomo como un desafío para mí”.

“Yo espero poder conversar en algún minuto con él. No se ha dado esa oportunidad, pero espero ojalá poder comunicar mejor, compartir mejor mis ideas y capaz que lo logremos convencer”, agregó.

En esta línea, Jara recordó que participó en las dos aventuras presidenciales de Eduardo Frei, “yo trabajé muy duro por la campaña de él en la segunda vuelta cuando se enfrentó a la derecha y pensé que iba a ser de la misma manera, pero bueno, él tiene esa opción, ya es un ex presidente de la República, así completamente respetable su posición”.

“El ex presidente Frei puede hacer lo que estime pertinente. Yo creo que en eso nuestros ex presidentes, sean del sector que sean, tienen una alta valoración y reconocimiento de mi parte. Sé que es difícil de comprender para todos, pero así por lo menos veo yo la política”, sentenció la candidata oficialista.