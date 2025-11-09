“De youtuber a presidente”: las razones de Sebastián Sichel para considerar a Kaiser un mal candidato

Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa, dio a conocer sus razones para considerar a Johannes Kaiser un mal candidato presidencial, apuntando que su opción permite que Jeannette Jara llegue a La Moneda.

En entrevista con The Clinic, el jefe comunal dejó en claro que no votará por el líder los libertarios en caso de pasar a segunda vuelta, apuntando que “por Johannes Kaiser no votaría (…) Yo no pienso lo mismo que Johannes Kaiser, estoy orgulloso de que no sea lo mismo. La violación de los derechos humanos en la dictadura es trágica, y tratar al otro a través de adjetivos graves porque piensa distinto, es grave en la política”.

Sichel dejó ver su postura sobre la candidatura de Johannes Kaiser, recalcando que “no se puede saltar de ser youtuber a presidente de la República sin estudiar, sin prepararse, se lo dije a Boric, se lo digo a Kaiser. Se requiere preparación para ser presidente de la República. Esto no es un juego, no es solo opinar, es administrar”.

Junto con ello, analizó el fenómeno del diputado del PNL, planteando que su crecimiento ha sido a costa del electorado de José Antonio Kast.

“Kaiser ha crecido a costa de Kast, esa es la verdad. El problema que tenemos acá es que no sabemos qué va a votar el votante liberal, de centro e incluso conservador, me refiero al que está más callado que el resto. El gritón, el fanático, siempre se manifiesta antes”, argumentó.

En esta línea, Sebastián Sichel apuntó que “si no se entiende que la seguridad es la base, pero que hay problemas económicos y sociales, como la discriminación, probablemente le van a regalar el gobierno a Jara. Entonces, no es que la minimice, creo que lo que está haciendo Kaiser es regalarle el gobierno a Jara, porque mientras más a la derecha tiras la derecha, más crece un mundo de izquierda que es muy extremo, tan extremo como ese, pero le dejas el flanco libre. Eso es lo que pasó con Kast y Boric la vez pasada”.