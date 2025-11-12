Matthei concreta cierre de campaña en Concepción con mensajes directos a Kast y Jara

La abanderada de Chile Vamos reafirmó su confianza de cara a las elecciones, cuestionando las últimas encuestas.

Evelyn Matthei, candidata presidencial de Chile Vamos, realizó un cierre de campaña en regiones, en Concepción específicamente, dejando ver su confianza en pasar a segunda vuelta y con mensajes directos a sus principales contendores: José Antonio Kast y Jeannette Jara.

En el escenario, Matthei estuvo secundada por Diego Paulsen, su generalísimo de campaña, y Sergio Giacaman, gobernador del Biobío, donde este último hizo un llamado a no considerar las encuestas.

“En primera vuelta le sacamos siete puntos a nuestro contendor más cercano. 70.000 votos. No se asusten por las encuestas, las encuestas no dicen la verdad. La encuesta real es este domingo. Actúen con convicción, juguémonosla”, indicó la autoridad regional.

Tras esto, Evelyn Matthei hizo alusión a lo sucedido en el cierre de campaña de Jeanette Jara, donde algunos de sus adherentes habrían realizado cánticos en contra de Carabineros, los que fueron acallados por la propia candidata.

“¿Y ustedes vieron lo que pasó ayer en el acto de la candidata Jara con los carabineros? ¿Y qué les parece? Quiero decirles, que en nuestro gobierno a los carabineros los vamos a respetar. Los vamos a cuidar. Los vamos a proteger. Porque ellos nos protegen a nosotros todos los días. Arriesgan su vida”, indicó la abanderada de centro derecha.

Matthei también dedica palabras a Kast

Junto con ello, recordó su labor como ministra del Trabajo durante la gestión de Sebastián Piñera, apuntando que “tuve el honor de ser la ministra de Trabajo de nuestro querido presidente Piñera. Nuestro querido presidente Piñera”.

En esta línea, dedicó palabras para José Antonio Kast por sus cuestionamientos en su momento al gobierno del fallecido ex presidente: “Otro candidato de derecha dijo que había sido el peor presidente después de Salvador Allende. Uno que viene mañana para acá. Todos ustedes saben a qué me refiero”.

“Pero yo tuve el honor de ser su ministra del Trabajo cuando creamos un millón de empleos. Y los creamos. Y los vamos a volver a hacer. No tengan ninguna duda”, agregó.

Matthei aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a sus adherentes, declarando que “quiero decirles que he estado de Arica a Punta Arena. Que he sentido el cariño y el afecto. Quiero decirles que no les creo nada a las encuestas. Vamos a ganar. Vamos a pasar a segunda vuelta. Y quiero decirles… voy a ser presidenta”.