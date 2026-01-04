Lautaro Carmona y acción militar en Venezuela: “Hoy es el petróleo, mañana puede ser el cobre y litio de Chile”

“Aquí puede ser cualquier cosa, Estados Unidos tiene permiso para penetrar. Basta que haga una campaña de cinco o seis meses, lo tilde de narcotraficante y de ahí hacia adelante lo que quieran, lo que quieran, tarjeta verde”, puntualizó Carmona.

Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, profundizó en su postura contraria a la acción militar de Estados Unidos en Venezuela, y expresó su preocupación por las señales entregadas por el presidente electo, José Antonio Kast.

Esto, luego que Kast celebrara la captura de Nicolás Maduro por parte de la Casa Blanca, calificándola como “una gran noticia para la región” y dejando en claro que “no es el presidente legítimo de Venezuela, y desde ese país operan estructuras criminales y terroristas que amenazan gravemente la paz y la seguridad regional”.

Ante esto, Lautaro Carmona declaró a radio Nuevo Mundo que “si las declaraciones del presidente electo van en la línea casi de aplaudir y subordinarse a lo que sean las políticas norteamericanas, vamos a estar en el peor de los mundos respecto a lo que son la expresión propia de soberanía, de autonomía, de independencia como Estado, que es cómo deben convivir, digamos, los distintos países”.

“Aquí hay una historia muy larga y ya Trump determinó que esta señora a quien le dieron el Premio Nobel de la Paz (María Corina Machado) no será la que va a encabezar nada, porque luego va a tomar posesión de eso Estados Unidos. Pero ¿dónde se puede presentar eso con normalidad?. Creo que quedó demostrado que esto era una larga operación, incluyendo el premio Nobel, perdónenme, incluyendo el premio FIFA. Es decir, que fue creando condiciones para normalizar, para darle cierta categoría, de cierto nivel a lo que fueron las distintas acciones que se fueron llevando adelante“, argumentó el timonel comunista.

Por contrapartida, respaldó lo expresado por el presidente Gabriel Boric, quien cuestionó la injerencia extranjera en los países latinoamericanos: “Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro”.

Al respecto, Lautaro Carmona profundizó que “hoy día es el petróleo, porque lo que quedó en claro es que es el petróleo, es el control de las reservas más grandes del mundo, el petróleo, seguramente también reservas de agua, seguramente también reservas de tierras raras y de otros minerales que sean de alto costo o necesarios para niveles de producción y sobre todo bélica. Pero mañana puede ser el cobre, puede ser el litio de Chile”.

“Aquí puede ser cualquier cosa, Estados Unidos tiene permiso para penetrar. Basta que haga una campaña de cinco o seis meses, lo tilde de narcotraficante y de ahí hacia adelante lo que quieran, lo que quieran, tarjeta verde”, puntualizó Carmona.